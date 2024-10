O detalhe chave que pode decidir eleição de SP segundo Datafolha

Do UOL, em São Paulo (SP)

O instituto Datafolha indicou que 69% dos eleitores de Ricardo Nunes (MDB) votam no atual prefeito por considerarem não haver uma opção melhor no pleito. Já os eleitores de Guilherme Boulos (PSOL) têm mais convicção do voto: 56% consideram o psolista o candidato ideal.

A primeira pesquisa Datafolha para o segundo turno foi publicada nesta quinta (10). Nunes aparece na liderança das intenções de voto para o segundo turno.

O que mostra a pesquisa Datafolha

Apenas 31% do eleitorado do Nunes o considera o candidato ideal. Por outro lado, 43% votam em Boulos por considerar que não há uma opção melhor entre os candidatos do segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo.

Esses dados devem ser explorados pelas campanhas dos candidatos. Boulos, por exemplo, pode tentar se mostrar como uma alternativa melhor para os eleitores não convictos de Nunes e buscar virar votos do atual prefeito.

Segundo a pesquisa geral do Datafolha, essa virada seria essencial para Boulos. O candidato do PSOL aparece atrás de Nunes tanto na pesquisa estimulada quanto na espontânea e precisaria "puxar" eleitores do emedebista para conseguir vencer.

Veja os dados da pesquisa geral estimulada do Datafolha, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores:

Ricardo Nunes (MDB): 55% Guilherme Boulos (PSOL): 33% Em branco/nulo/nenhum: 10% Não sabe: 2%

Pesquisa espontânea

Veja os números do Datafolha quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado:

Ricardo Nunes (MDB): 41% Guilherme Boulos (PSOL): 29% "No 15": 2% "No atual": 2% Outras respostas: 4% Em branco/nulo/nenhum: 10% Não sabe: 12%

Sobre a pesquisa

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela TV Globo e Folha de S.Paulo. O levantamento ouviu presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo entre os dias 8 e 9 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-04306/2024.