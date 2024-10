Nunes x Boulos: o que dizem as primeiras pesquisas para o 2º turno em SP

Pesquisas de intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo, divulgadas hoje (10), apontam o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na liderança do segundo turno contra Guilherme Boulos (PSOL).

O que dizem as pesquisas

Nunes aparece com 52,8%, e Boulos com 39% no levantamento da Paraná Pesquisas. Os números são da pesquisa estimulada, quando o eleitor recebe uma lista com o nome dos candidatos. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos (veja metodologia mais abaixo).

A Fespsp aponta Nunes com 51,4% e Boulos com 35,9%. O levantamento realizado pela Fespsp (Escola de Sociologia e Política de São Paulo) tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Paraná Pesquisas

Ricardo Nunes: 52,8%

52,8% Guilherme Boulos: 39%

39% Branco, nulo ou nenhum: 4,8%

4,8% Não sabe ou não respondeu: 3,4%

Fespsp

Ricardo Nunes: 51,4%

51,4% Guilherme Boulos: 35,9%

35,9% Branco/Nulo/Nenhum: 8%

8% Não sabe/Não respondeu: 4,7%

Nessa quinta-feira, às 16h, será divulgada a pesquisa Datafolha de segundo turno em SP e BH.

Sobre as pesquisas

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.200 eleitores de São Paulo, entre 7 e 9 de outubro. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-08049/2024 e tem um nível de confiança de 95%.

A Fespsp ouviu 1.500 pessoas, entre os dias 7 e 9 de outubro. O levantamento foi registrado no TSE sob o número SP-02679/2024 e tem um nível de confiança de 95%.