Nunes teme novo desempenho fraco em debate e joga pelo empate, diz analista

A ausência de Ricardo Nunes (MDB) no debate da CBN/O Globo/Valor realizado na manhã de hoje reflete o temor do candidato à reeleição para a Prefeitura de São Paulo de repetir o desempenho ruim nos encontros deste tipo no primeiro turno, avaliou o cientista político Fernando Abrucio no UOL News desta quinta (10).

No primeiro debate entre os candidatos que disputarão o segundo turno em São Paulo, apenas Guilherme Boulos (PSOL) compareceu. O evento foi transformado em uma entrevista com o psolista, que fez duas perguntas para a cadeira vazia de Nunes. O atual prefeito tem afirmado que pretende ir a três dos 12 debates previstos. Para Abrucio, Nunes joga pelo empate e, mesmo sem ir aos debates, pode ganhar, ainda que por uma diferença menor de votos.

Isso é ruim para a democracia, que se nutre dos debates, assim como foi ruim quando Boulos e Nunes fugiram de um debate porque ficaram com medo do Pablo Marçal. Depois eles descobriram que não havia outro jeito; ele era candidato, precisava ser enfrentado e ponto final.

Nunes está jogando pelo empate. Se a eleição fosse hoje, ele teria uma vantagem em torno de dez pontos percentuais no segundo turno. Por ora, ele é o favorito, mas essa diferença vai diminuir se ele deixar de ir aos debates.

Por que ele não vai aos debates? Porque ele foi muito mal. Não faltaram debates no primeiro turno, e Nunes foi pior do que Tabata, Boulos e Marçal. Nos últimos dois debates, ele foi encurralado pelos três. Há um medo na equipe ao seu redor de ele ir novamente muito mal. Esse medo está levando a esta opção de 'empate', mas isso não é bom para o eleitor paulistano. Fernando Abrucio, cientista político

Em vantagem nas pesquisas do segundo turno, Nunes prefere se resguardar e evitar riscos trazidos por uma atuação ruim nos debates com Boulos, na visão de Abrucio.

A vida de ser prefeito é responder ao povo de São Paulo. Nunes era vice do Bruno [Covas] e pode ficar um bom tempo desconhecido, escondido na Prefeitura no centro da cidade. Se for reeleito, e ele é o favorito, Nunes terá que aparecer muito. Não tem mais como se esconder. Muitos eleitores não sabiam o nome dele a uma semana da eleição votando nele.

Seria melhor para o eleitor paulistano que Nunes fosse ao debate, mas o cálculo dele é pelo debate, não há a menor dúvida disso. Talvez ganhar a eleição com uma diferença menor, mas de forma mais segura. Ele teme um desempenho muito fraco no debate e isso piorar ainda mais o seu desempenho. Fernando Abrucio, cientista político

Kassab é o 'Mestre dos Magos' do sistema político brasileiro, afirma cientista político

Para Abrucio, Gilberto Kassab desponta como o maior beneficiado com o aparente racha na direita. O cientista político comparou o presidente do PSD ao Mestre dos Magos, personagem do desenho animado Caverna do Dragão que chamava a atenção por suas aparições breves, mas sempre com grande protagonismo.

Começamos a ver nesse termômetro que a direita começa a se dividir. Não é só Marçal, mas são várias eleições em que o bolsonarismo diz, no fundo, não querer o PSD e o MDB. Em algum momento, Tarcísio vai fugir desse radicalismo. Ele não quer ser o Milei do Brasil. Uma direita muito radicalizada não tem a menor chance de ganhar uma eleição presidencial no Brasil.

Quem vai comemorar se a direita se dividir será Gilberto Kassab. Ele ganhará senadores em vários Estados. Havia um desenho em que, no final, aparecia o Mestre dos Magos, que contava qual era a história e o dilema futuro. Kassab é o 'Mestre dos Magos' do sistema político brasileiro. Quem não o ouvir terá problemas na eleição de 2026. Fernando Abrucio, cientista político

