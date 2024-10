Nova pesquisa Datafolha de SP sai hoje: que horas é a divulgação?

A nova pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo (SP) será divulgada nesta quinta-feira (10), às 16h.

A nova sondagem do Datafolha ouviu 1.204 eleitores da capital paulista sobre o segundo turno entre os dias 8 e 10 de outubro. A pesquisa foi registrada no TSE sob o protocolo SP-04306/2024.

O que dizia a última pesquisa Datafolha?

O instituto Datafolha testou cenários para o segundo turno na sua última pesquisa, divulgada no último sábado (5), na véspera da votação que levou Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) ao segundo turno.

À época, a sondagem do Datafolha mostrou a seguinte projeção entre os candidatos na disputa do segundo turno:

Ricardo Nunes (MDB) 52% x 37% Guilherme Boulos (PSOL)

No último levantamento, haviam sido testados também cenários com Pablo Marçal (PRTB) no segundo turno. Tanto Nunes quanto Boulos venceriam o "ex-coach".

Pesquisas Quaest e Datafolha acertaram mais nas eleições de 2024

O Datafolha e a Quaest, que fizeram pesquisas de opinião presenciais nas eleições de 2024, acertaram mais do que em 2022. A aproximação maior do resultado das urnas, segundo os institutos, é fruto de uma calibragem das sondagens, de dados populacionais mais atualizados e de um contexto menos hostil a pesquisadores do que havia há dois anos.

Com a entrada de Pablo Marçal (PRTB), a disputa embolada em São Paulo foi apontada durante toda a campanha. Esse cenário se arrastou até a véspera das eleições, com o Datafolha e a Quaest mostrando um empate técnico triplo entre Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e o ex-coach. E foi o que se confirmou nas urnas: Nunes (29,48%) e Boulos (29,07%) foram ao segundo turno com pequena vantagem em relação a Marçal (28,14%).

Índice de acerto foi maior que na disputa entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno de 2022. Na véspera do pleito daquele ano, o Datafolha mostrou Lula com 50% dos votos válidos, e Bolsonaro com 36%. Já a Quaest apontou o petista com 49% e Bolsonaro com 38% — segundo as duas pesquisas, Lula tinha chances de liquidar a disputa ainda na primeira etapa. Mas o primeiro turno terminou com 48,43% dos votos para Lula e 43,2% para Bolsonaro.

Datafolha diz que atualização do Censo ajudou a calibrar amostra da pesquisa. Devido à pandemia, o IBGE, que já enfrentava falta de verba para contratar recenseadores, atrasou a coleta de dados populacionais no Brasil. Como consequência a coleta prevista para 2020 só foi realizada em 2022, com divulgação em 2023. "Esse foi um dificultador a mais que a gente teve. Quanto mais informações a gente tem e quanto mais elas estão atualizadas, melhor para a gente [para fazer a pesquisa]", diz Luciana Chong, diretora do Datafolha.

Já a Quaest mudou metodologia de pesquisa após constatar alta abstenção de eleitores de Lula. Segundo Felipe Nunes, diretor do instituto, o norte de Minas Gerais e o sul da Bahia, por exemplo, regiões onde o petista é mais forte, registraram abstenção entre 30% e 40% no primeiro turno de 2022. A Quaest então passou a calcular a predisposição da amostra em comparecer às urnas, além de perguntar a intenção de voto dos entrevistados.

A partir do segundo turno, nós passamos a fazer uma ponderação considerando a intenção de votos dos entrevistados com a probabilidade que eles tinham de sair de casa para votar. A eleição deste ano foi a primeira municipal que fizemos em que o viés de abstenção foi utilizado

Felipe Nunes, diretor da Quaest

Mudança aproximou a Quaest do resultado no segundo turno de 2022 e serviu de teste para pleito deste ano. Na véspera de 30 de outubro, dia do confronto direto entre Lula e Bolsonaro nas urnas, a Quaest mostrou o petista com 52%, contra 48% do adversário — Lula saiu vitorioso com 50,9%, e Bolsonaro ficou com 49,1%. "Nós percebemos que o eleitor do Lula declara voto nele como diz que vai tomar uma cerveja e depois não vai ao bar", diz o diretor do instituto.

* Com informações de reportagem publicada em 10/10/2024.