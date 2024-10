Nova gigante automotiva? Stellantis e Renault negam rumores de fusão

Apesar de fortes rumores dando conta de uma possível união, executivos de Stellantis e Renault negaram que estão negociando uma fusão para formar uma superpotência no mundo automotivo. Presidente-executivo da Stellantis, Carlos Tavares definiu o relato como "pura especulação" em um evento no leste França, enquanto o líder da Renault, Luca de Meo, se referiu ao assunto como "rumor" em um evento da empresa em Paris.

O que aconteceu

De acordo com a mídia italiana, Stellantis e Renault estariam negociando a formação de uma aliança. O assunto é discutido pela imprensa desde o início do ano, e o acordo teria a finalidade de destronar a Toyota como a maior montadora do mundo.

Stellantis e Renault também poderiam passar o Grupo Volkswagen como o principal fabricante de automóveis da Europa, com o presidente francês Emmanuel Macron tendo aparentemente aprovado a união para reforçar o setor automotivo europeu. O governo francês tem 15% da Renault e tem uma participação de 6,1% na Stellantis.

Porém, recentemente, os líderes das duas gigantes automotivas foram perguntados sobre o tema da aliança, mas negaram tudo em eventos com a imprensa.

Segundo ainda a mídia italiana, a BMW poderia entrar como terceira parte nesta colaboração para trazer sua expertise em veículos elétricos de alta performance. Acredita-se que executivos das três marcas possam se encontrar Paris Motor Show, que começa na semana que vem.

Perguntado pela Reuters o que poderia falar com Tavares durante a feira, De Meo disse: "vou cumprimentá-lo, como sempre."

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.