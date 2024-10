Mundo do esporte homenageia Nadal após anúncio de sua aposentadoria

O anúncio da aposentadoria da lenda do tênis espanhol Rafael Nadal gerou uma onda de reconhecimento de figuras esportivas mundiais ao jogador que conquistou 22 títulos de Grand Slam e duas medalhas de ouro olímpicas.

"Que carreira, Rafa! Foi uma honra imensa", disse o ex-tenista suíço Roger Federer, grande rival de Nadal nas quadras e amigo fora delas, em mensagem publicada no Instagram.

"Sempre quis que este dia nunca chegasse. Obrigado pelas lembranças inesquecíveis e por todas as suas atuações incríveis no esporte que amamos", disse Federer, que está aposentado há dois anos.

"Desde menino, via você na televisão e sonhava em ser tenista, até que tive o imenso prazer de jogar a seu lado em Roland Garros representando a Espanha nos Jogos Olímpicos", escreveu Carlos Alcaraz no X. Os dois disputarão juntos a Copa Davis, que será o último torneio de Nadal, daqui a um mês em Málaga.

"Muito obrigado por ser um exemplo em todos os níveis, o seu legado é irrepetível! Gostei muito de você e sentirei muita falta de você quando partir depois da Davis, Rafa", acrescentou Alcaraz.

Mais tarde, Novak Djokovic elogiou Nadal no Instagram: "Sua tenacidade, dedicação e espírito de luta serão ensinados por décadas. Seu legado viverá para sempre."

- 'Orgulho' para a Espanha -

"A sua dedicação, a sua paixão e o seu incrível talento inspiraram milhões de pessoas em todo o mundo. Foi uma honra para mim acompanhar sua jornada e poder chamá-lo de amigo", escreveu o astro português Cristiano Ronaldo, lenda do Real Madrid, o clube do qual Nadal é um grande torcedor.

"Rafa Nadal é também um motivo de orgulho para o nosso país e um exemplo dos valores essenciais do esporte, com os quais forjou toda a sua extraordinária carreira", escreveu o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, em comunicado do clube.

"Ele é uma pessoa incrível. Ele nos ensinou como nos comportar na quadra, como lidar com as situações... Ele também nos ensinou a ser humildes, a não mudar com o sucesso", declarou o tenista italiano Jannik Sinner, atual número um do mundo, que está disputando o Masters de Xangai.

"Ele soube aliar a vitória ao bom comportamento. Transmitiu, sempre acredito que dentro da quadra e também fora dela, alguns valores, transmitiu uma forma de fazer as coisas e acho que foi isso que o ajudou a passar uma boa imagem de si mesmo para além do esporte que praticou", continuou Toni Nadal, seu tio e treinador até 2018, em declarações à televisão pública espanhola.

- Uma história de amor com Paris -

Por conta dos 14 títulos em Roland Garros, recorde do torneio, Nadal tem uma relação especial com Paris, tendo papel de destaque na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, no dia 26 de julho. "Não é fácil dizer adeus a você Rafa... Obrigado pela sua imensa carreira e pelos 20 anos de emoções que escreveram a história do tênis", afirmou Tony Estanguet, chefe da organização dos Jogos da capital parisiense.

"Obrigado também pela sua presença em Paris-2024 neste verão [boreal], foi uma grande honra tê-lo conosco. Até breve, campeão!", acrescentou.

"Obrigado por ter feito bater tantas vezes o coração dos parisienses, fazê-los vibrar tantas vezes em Roland Garros. Paris e Rafael Nadal é uma história de amor que não acaba", escreveu a prefeita de Paris Anne Hidalgo no Instagram.

"Tivemos nossas diferenças, mas você foi um grande guerreiro. Meus melhores votos para tudo que vier", escreveu outro tenista, o australiano Nick Kyrgios, no X.

Aos 38 anos, e após duas temporadas sem destaque devido a lesões, Nadal anunciou em vídeo que se aposentará do tênis profissional ao término da Copa Davis que jogará com a Espanha, em Málaga, de 19 a 24 de novembro.

"Tudo na vida tem um começo e um fim e acho que é o momento certo para pôr fim a uma carreira longa e muito mais bem-sucedida do que eu jamais poderia ter imaginado", disse um emocionado Nadal em sua mensagem.

- 'VAMOS RAFA!' -

Considerado o maior atleta espanhol da história, a despedida de 'Rafa', como muitos o chamam, também provocou reações de admiração em seu país.

Os jornais espanhóis publicaram a notícia no topo das suas edições digitais, como os esportivos Marca e AS, que publicaram a mesma manchete ("Nadal anuncia a sua aposentadoria"), acompanhadas de grandes fotos do maiorquino.

"Competidor ao extremo, Nadal se projetou como um ícone acima dos seus sucessos: fez acreditar que sempre há esperança", escreveu o El País, enquanto o jornal El Mundo destacou que "a sua ferocidade competitiva e a sua perseverança no trabalho têm semelhanças com Jordan, Ali, Merckx e Phelps".

A seleção espanhola de futebol, cuja época de ouro coincidiu com a de Nadal, mostrou o seu reconhecimento com uma mensagem no X acompanhada de uma foto na qual o tenista pode ser visto comemorando a conquista da Copa do Mundo de 2010 na África do Sul com os jogadores Sergio Ramos, Jesús Navas e Raúl Albiol.

- 'Um dos maiores' -

"Um dos nossos e um dos maiores atletas que nosso país já produziu está se aposentando. OBRIGADO, Rafael Nadal, por seus títulos, por seus valores", escreveu a seleção. "Por favor, nos deixem gritar mais uma vez. VAMOS RAFAA!!", acrescentou.

"Falando do Rafa Nadal, do que ele representa, não só como atleta, mas como pessoa, com tudo que nos transmitiu, tudo que nos ensinou, um exemplo em muitas situações, em tudo, para o nosso país um dos maiores, sem nenhuma dúvida", declarou o jogador de futebol Andrés Iniesta, que curiosamente anunciou na terça-feira que também estava encerrando a carreira profissional.

Por sua vez, o ciclista espanhol Alberto Contador, duas vezes vencedor do Tour de France, desejou "sorte" a Nadal na sua nova etapa, dando-lhe "agradecimentos infinitos pelo que nos fez desfrutar com o seu esforço e sacrifício por tantos anos".

