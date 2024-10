'Mochila Maluca': nova trend nas escolas viraliza no TikTok; veja ideias

O que começou com a brincadeira do "cabelo maluco", quando as crianças podiam ir para a aula com os cabelos coloridas e usar penteados diferentões, agora evoluiu para outra tendência nas escolas: a ideia da "mochila maluca" tem viralizado nas redes sociais, com resultados que competem no quesito criatividade.

O que aconteceu

Escolas têm feito o dia da "mochila maluca". Em comemoração ao Dia das Crianças, que será comemorado no próximo sábado (12), muitos colégios aderiram ao "dia da mochila maluca", quando as crianças podem levar diferentes invenções penduradas nos ombros.

Penteadeira com espelho, maquiagem e secador, e até um cavalo: ideia da "mochila maluca" tem movimentado as escolas brasileiras Imagem: Reprodução/TikTok/@katianiscalzer e @katianiscalzer

A criatividade não tem limites. Para montar as mochilas, diversos materiais são utilizados. Em sua maioria, as caixas de papelão, como as de sapato, são as principais estruturas utilizadas. Como resultado, é possível encontrar urna eletrônica, paredão de som e até uma churrasqueira —com espetinhos e luz embutida.

Ideia faz sucesso nas redes sociais. Somente no Tiktok, são quase seis mil posts com a hashtag especial para o assunto. Na rede Pinterest, inúmeras listas reúnem sugestões que podem ser fonte de inspiração para as mochilas.

As ideias para a "mochila maluca" seguem: entregador de delivery, cabine do VAR (árbitro de vídeo nos jogos de futebol) e carrinho de sorvete Imagem: Reprodução/TikTok/@claytonpatricio, @ruanydias e @hudysilvaa

Pais têm compartilhado o desenvolvimento do projeto. Os adultos também precisam se dedicar na confecção das "mochilas malucas": desde a definição de qual será o tema e a compra de eventuais materiais necessários, até o tempo em família para montar a mochila e todos os seus detalhes. Mesmo com a competição acirrada para ver quem será o responsável pela mochila mais maluca entre as crianças, os pais dividem ideias e dicas, ensinando uns aos outros como fazer as mochilas. No post abaixo, por exemplo, os pais explicam os materiais usados e descrevem a confecção da "mochila maluca":