Minério de ferro recua em Dalian por incerteza sobre estímulos da China

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian caíram nesta quinta-feira, devolvendo ganhos registrados mais cedo, já que a incerteza em torno dos planos de estímulo fiscal da China obscureceu o sentimento do mercado, embora a demanda sazonal mais firme por produtos siderúrgicos tenha limitado as perdas.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,02%, a 775,5 iuanes (109,65 dólares) a tonelada.

O minério de ferro para novembro na Bolsa de Cingapura recuava 0,65%, a 104,2 dólares a tonelada.

Os mercados de commodities permanecem sob pressão, uma vez que as esperanças de novas medidas de estímulo chinesas desapareceram, disseram analistas do ANZ em nota.

Ainda assim, os futuros do minério de ferro registraram ganhos mais cedo, depois que a China anunciou outro briefing sobre medidas de apoio, aumentando a especulação de mais ações, acrescentou o ANZ.

O Ministério das Finanças da China detalhará os planos de estímulo fiscal para impulsionar a economia em uma coletiva de imprensa altamente esperada no próximo sábado, informou o governo na quarta-feira, sinalizando políticas mais enérgicas para reavivar o crescimento.

Não se sabe se os procedimentos administrativos para possíveis medidas fiscais estão concluídos, já que grandes desvios do orçamento ou da meta de déficit normalmente precisam ser aprovados pelo Congresso Nacional do Povo, disseram os analistas do ING.

"Independentemente disso, continuamos a esperar um impulso de estímulo fiscal nas próximas semanas e meses e atualizamos nossa previsão de crescimento para 2025 de 4,6% para 4,8% em relação ao ano anterior, na expectativa de um apoio político mais forte", disse o ING.

Enquanto isso, a demanda sazonal robusta no período-chave de "outubro dourado" para o mercado de aço está apoiando uma melhora no equilíbrio entre oferta e demanda de produtos siderúrgicos industriais, disse a consultoria chinesa Steelhome.

(Reportagem de Gabrielle Ng)