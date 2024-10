Matteo Bocelli esbanja simpatia e baila com São Paulo

SÃO PAULO, 10 OUT (ANSA) - Por Luciana Ribeiro - Em sua primeira turnê solo, o cantor italiano Matteo Bocelli subiu ao palco da Sala São Paulo, no centro da capital paulista, na noite desta quarta-feira (9), esbanjou simpatia e cumpriu a promessa de emocionar o público.

O artista mostrou que herdou o DNA do pai, o tenor Andrea Bocelli, ao interpretar clássicos da música mundial e italiana, mas impôs seu carisma e personalidade artística quando bailou junto da plateia ao som de "Quando, Quando, Quando".

Em um concerto com ingressos esgotados, Matteo uniu a profundidade da ópera com o apelo do pop contemporâneo em inglês e italiano e apostou na interpretação de "She", de Charles Aznavour, "Solo", seu primeiro single, e "Chasing Stars", escrita em parceria com Ed Sheeran.

O artista também levou ao palco os sucessos "Can't Take My Eyes Off Of You", de Frankie Valli, "Titanium", de David Guetta e Sia, além de "For you", "Piove (Solo l'amore)", "Dime" e "Anime Imperfette", trilha sonora da série "Recomeço", da Netflix.

Com uma postura acessível e criando interações com o público, Matteo sentou no palco para curtir um momento "voz e violão" com "La mia storia tra le dita", de Gianluca Grignani, canção eternizada no Brasil pela cantora Ana Carolina, sob o título "Quem de Nós Dois".

Um dos pontos altos da apresentação foi o retorno "abrasileirado" após os fãs pedirem bis. Acompanhado da bandeira verde e amarela, o italiano levou todos ao delírio ao interpretar "The Girl from Ipanema", a versão em inglês do clássico de Tom Jobim "Garota de Ipanema".

Por fim, o filho de Bocelli foi homenageado pelo público, que cantou "Parabéns Pra Você" por ocasião de seu aniversário de 27 anos, celebrado no último dia 8 de outubro. "Estar esta noite com vocês é, de fato, um sonho", disse. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.