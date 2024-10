Marqueteiros veteranos: quem está por trás das campanhas de Nunes e Boulos

Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) vão se enfrentar no segundo turno pela Prefeitura de São Paulo. Antes envolvidos em polêmicas com Pablo Marçal (PTRB), os candidatos já dão indícios de quais serão suas estratégias de campanha daqui para frente.

O psolista destacou que a "maioria de São Paulo votou pela mudança" e defendeu o combate ao bolsonarismo. Já Nunes disse que o concorrente é "radical" e de "extrema esquerda".

Mas as estratégias não são aleatórias: cada candidato tem um nome já conhecido do marketing político para ajudar a angariar mais votos. Confira abaixo quem são os marqueteiros de Boulos e Nunes.

Guilherme Boulos (PSOL)

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) Imagem: 20.jul.2024-Rafaela Araújo/Folhapress

A campanha dele é coordenada por Lula Guimarães. O profissional já comandou as campanhas de João Doria (2016) e Geraldo Alckmin (2018). Além disso, Guimarães é sócio da Benjamin Comunicação, agência contratada pelo iFood para atuar contra a mobilização de entregadores de aplicativo em 2020.

Sete grupos internos do PSOL assinaram uma nota de repúdio contra a contratação do marqueteiro. No texto, o acordo entre Boulos e Guimarães é classificado como "inaceitável". A nota dizia ainda que os métodos do publicitário são típicos do bolsonarismo. Segundo o diretório estadual do PSOL, os signatários do texto são minoritários no partido, representando 26% da legenda. Apesar das críticas, a assessoria de imprensa de Boulos manteve o contrato.

Ricardo Nunes (MDB)

Ricardo Nunes em sabatina UOL/Folha Imagem: 15.jul.2024-Reprodução/UOL

Duda Lima, que também foi marqueteiro do ex-presidente Jair Bolsonaro, é quem está na campanha de Nunes. Natural de Mogi das Cruzes, ele ficou famoso por tocar campanhas eleitorais e institucionais no interior de São Paulo e, de acordo com os comentários de ex-clientes, por "quebrar" o clima de polarização por meio de questionamentos, reflexões e peças de cunho propositivo. Uma das propagandas que renderam fama ao publicitário foi desenvolvida para a Prefeitura do Guarujá, em 2012, para divulgar a inauguração de um centro de reabilitação em fisioterapia.

Ele ajudou a eleger a irmã, Odete Sousa, ao posto de vereadora em Mogi. Filiada ao antigo PR (hoje Partido Liberal), ela ocupou uma cadeira na Câmara Municipal por 12 anos e decidiu sair da vida pública em 2016. Em entrevista ao UOL em 2022, ela afirmou que o marqueteiro foi decisivo para a vitória nas urnas, porém só "na última semana".

Ele sempre me disse que campanha se decide na última semana. E, na última semana, realmente ele veio e foi maravilhoso. O Duda é uma pessoa extremamente comprometida e deu tudo muito certo.

Odete Sousa ao UOL em 2022

*Com informações da Agência Estado