Mais intensos e mortais: como o aquecimento global está turbinando furacões

Os cientistas alertam que o aquecimento global está intensificando a força destrutiva dos furacões em níveis sem precedentes. Nos últimos dias, o furacão Milton se formou no Golfo do México e chegou à Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta.

Furacões e mudanças climáticas

Superfícies oceânicas mais quentes liberam mais vapor d'água, o que dá mais energia às tempestades. Consequentemente, isso intensifica seus ventos.

Aquecimento da Terra em mais de 1ºC, o que já aconteceu, aumentou em cerca de 40% o potencial destrutivo dos furacões, segundo Michael Mann, climatologista da Universidade da Pensilvânia, à AFP.

Mudança climática também está causando o aumento do nível do mar. Isso torna as tempestades mais severas e as inundações costeiras mais prováveis e prejudiciais, segundo Karthik Balaguru, cientista climático e de dados do Pacific Northwest National Laboratory, em entrevista ao MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) Technology Review.

Além disso, à medida que o ar fica mais quente, ele pode reter mais água, o que significa que haverá mais chuva durante as tempestades. Tudo isso pode resultar em mais inundações durante os furacões.

Tempestades estão se tornando mais propensas a parar em um só lugar, despejando mais chuva em áreas concentradas —como aconteceu com o furacão Harvey em Houston em 2017, segundo artigo do MIT.

Alguns estudos também vinculam esse efeito à mudança climática, embora a conexão não seja tão certa quanto outras, diz Balaguru. Mudanças regionais na circulação atmosférica também podem afetar as áreas com maior probabilidade de serem atingidas por tempestades.

'Vocês sabem o que está causando isso'

Um meteorologista que falou sobre o potencial de destruição do furacão Milton ficou emocionado em uma entrevista ao vivo. John Morales, da emissora norte-americana NBC 6, pediu desculpas quando a voz ficou embargada.

É simplesmente um furacão incrível, incrível, incrível (...) Peço desculpas. Isso é simplesmente terrível.

John Morales, meteorologista

Morales explicou que o furacão ganhou força no Golfo do México. Na região, segundo ele, "os mares estão incrivelmente quentes".