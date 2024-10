Sem citar Musk, Lula provoca: 'Aqui é Brasil' na volta do X

O presidente Lula (PT) voltou a usar o X (antigo Twitter) nesta quinta (10).

O que aconteceu

Lula fez uma provocação. Sem citar o bilionário Elon Musk, dono da rede social, postou "Aqui é Brasil", com uma bandeira, em referência à volta da plataforma.

O X foi desbloqueado no Brasil na última terça-feira (8). O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou a liberação após o pagamento de mais de R$ 28,6 milhões em multas e após a empresa cumprir todas as ordens do ministro.

Aqui é Brasil. -- Lula (@LulaOficial) October 10, 2024

A empresa pagou a multa na última sexta-feira (4), mas Moraes apontou que o dinheiro foi para uma conta errada. Ele determinou a transferência e pediu uma manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República) antes de decidir pela volta do serviço. Paulo Gonet afirmou que não existiam motivos para manter o bloqueio da plataforma.

O X começou a funcionar gradualmente. O desbloqueio não ocorre de forma automática, precisou de ação à Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) para dar andamento ao processo e é feito pelas operadoras.

A situação é vista como uma vitória das instituições brasileiras pelo Planalto. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, afirmou no dia da ordem de Moraes que "a decisão do X de pagar multas pendentes e se adequar à legislação brasileira é uma vitória para o país". "Mostramos ao mundo que aqui as leis devem ser respeitadas, seja por quem for."