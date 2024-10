Lula mira 2º turno e recebe candidatos fora da agenda em Brasília

O presidente Lula (PT) tirou esta quinta-feira (10) para gravar com candidatos a prefeito apoiados pelo governo no segundo turno.

O que aconteceu

Os encontros aconteceram pela manhã, fora da agenda. Lula se reuniu, ao menos, com o deputado estadual Lúdio Cabral (PT-MT), candidato a prefeito em Cuiabá, com o prefeito Rodrigo Neves (PDT), que busca reeleição em Niterói (RJ), e com Vinicius Castello, que passou em primeiro lugar em Olinda (PE).

Nesta tarde, recebe ainda o deputado Guilherme Boulos (PSOL), no segundo turno em São Paulo. Há expectativa por parte da campanha de que o psolista se encontre ainda com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas isso não foi confirmado ao UOL. Segundo o candidato, é para uma apresentação de propostas.

A agenda faz parte de uma intensificação da presença do presidente no segundo turno. Lula teve uma participação tímida na primeira etapa, justificada pelo Planalto por compromissos como presidente, mas houve pedido por parte das campanhas que houvesse mais esforço.

Fora da agenda

Lula havia pregado que só se envolveria com campanha "fora do expediente" —ou seja, em noites de dias úteis ou finais de semana. Era uma crítica recorrente entre o presidente e petistas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocupava grande parte da agenda com compromissos eleitorais.

Nesta terça, Lula saiu do Palácio do Alvorada pela manhã sem avisar, como Bolsonaro costumava fazer. Sem compromissos oficiais na agenda, foi à Granja do Torto, onde recebeu candidatos e gravou vídeos para outros postulantes que não vieram.

A Secom (Secretaria de Comunicação Social) não comenta. Oficialmente, o presidente só tem uma reunião com os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Marina Silva (Meio Ambiente), no Palácio do Planalto, à tarde, e a ida a Fortaleza, onde deverá participar de entregas de unidades do Minha Casa, Minha Vida e de ônibus escolares.

Mais participação no segundo turno

No primeiro turno, o presidente foi apenas a três cidades, além de gravar vídeos em Brasília. Agora, o objetivo é que dê pelo menos uma passada nas capitais em que o PT e aliados ainda estão na disputa —mesmo que não apoiados no primeiro turno, como o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD)—, em especial se for contra um candidato de Bolsonaro.

Os eventos podem ser parte da campanha ou institucionais. A avaliação do governo é que, mesmo que não vá a eventos eleitorais propriamente ditos, só a presença do presidente já reforça as chapas interessadas, em especial em cidades onde ele venceu em 2022, como Fortaleza e Natal.

Os compromissos já começam hoje. O presidente deve ir a Fortaleza nesta noite, onde deve se encontrar com Evandro Leitão (PT), nome da aliança com o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana. Oficialmente, ele vai à capital cearense para eventos de infraestrutura e educação nesta sexta (11).

A capital cearense é a maior cidade em que o PT lançou candidato. Lula participou do lançamento da candidatura de Leitão, única a ele ir fora de São Paulo, e, com alguns reveses, se tornou um norte para o partido sobre as eleições deste ano. Se retomar uma capital tão relevante, a situação é atenuada. Se perder para o bolsonarista André Fernandes (PL), o pleito de 2024 pode ser considerado um desastre para o PT.

Depois, vai para Belém, onde participa do Círio de Nazaré no sábado (12). Ele participaria ainda de um evento ligado à COP30, realizada na capital paraense em 2025, no fim da tarde de sexta, mas foi cancelado.

No segundo turno, ele vai apoiar o candidato do governador Helder Barbalho (MDB) em Belém. Próximo ao governo, Barbalho lançou o deputado estadual Igor Normando (MDB-PA) contra o prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), apoiado pelo PT, que acabou em terceiro. Ele vai para o segundo turno contra o também bolsonarista Delegado Élder Mauro (PL-PA).

Só do PT, são 13 segundos turnos, incluindo quatro capitais. Além de Fortaleza e Cuiabá, o partido disputa em Natal, com a deputada Natália Bonavides (PT-RN), e em Porto Alegre, com a deputada Maria do Rosário (PT-RS). Está prevista uma visita do presidente na capital gaúcha na semana que vem para reinaugurar o Aeroporto Salgado Filho.