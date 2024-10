"BBB nos trouxe o equivalente a 550 Morumbis lotados", diz CEO da Ademicon

"O BBB deste ano nos trouxe —vou falar em número de pessoas— o equivalente a 550 Morumbis lotados. Imagine onde que a gente conseguiria divulgar a marca desta forma. Com isso, a gente trouxe um crescimento de 50% em vendas", declara Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Foi só isso? Lógico que não. O trabalho, o esforço do nosso time comercial também é muito grande, mas o BBB nos completa.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

A companhia é patrocinadora oficial do Big Brother Brasil desde 2023. Em 2022, a Ademicon havia participado de uma "prova do líder" do BBB.

Criada em 1991 em Curitiba (PR), a Ademicon é a maior administradora independente de consórcios do país em créditos ativos. Vende consórcio nos segmentos de imóveis, veículos (leves e pesados) e serviços. Tem 199 unidades de negócio no país e mais de 7.000 consultores na rede de vendas. A meta é chegar a 250 unidades de negócio nos próximos cinco anos.

A Ademicon faturou R$ 586,6 milhões em 2023. O lucro foi de R$ 238,9 milhões. Nos primeiros oito meses deste ano, já comercializou mais de R$ 16,6 bilhões em créditos —o valor é 40% maior que no mesmo período do ano passado. Em agosto, a Ademicon bateu seu terceiro recorde consecutivo de vendas: mais de R$ 2,7 bilhões comercializados no mês. Até o final de 2024, a meta é atingir R$ 23 bilhões em vendas —cerca de 25% a mais que o resultado do ano passado.

Objetivo de estar no BBB

A CEO diz, na entrevista, que o BBB faz com que a marca fique cada vez mais conhecida. "[Assistem ao programa] pessoas que nunca imaginaram que existiam consórcios, [tem] o público jovem chegando, e a gente pega um pouco de todo o brasileiro, um misto do brasileiro", afirma.

É exatamente o que a gente precisa: contar para vários brasileiros como é o consórcio, como funciona. O Brasil é plural. [...] Através do BBB, a gente consegue divulgar exatamente para cada estado, porque dentro do BBB os participantes vêm de todo o Brasil. Então, tem muito da nossa cara estar com o BBB. É o terceiro ano, e assim a gente pretende ficar.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

Marketing é a 2ª maior despesa administrativa

A companhia realiza um investimento contínuo em ações de marketing. Em 2023, o investimento em marketing foi de R$ 55 milhões. É a segunda maior despesa administrativa da empresa — a primeira é em comissões. Para 2024, o investimento em marketing chega a R$ 72 milhões.

"Comissão é a nossa primeira conta porque é essa parceria com o nosso time que a gente não pode deixar de ter. E o marketing é isso. É a divulgação da categoria como um todo o consórcio", afirma Tatiana.

Quanto mais a gente vende, mais a gente vai vender, porque as pessoas vão conhecendo como pode ser usado o consórcio. E é através do marketing que a gente consegue isso, através das entrevistas, das conversas. Por isso, nós sempre olhamos o marketing como um parceiro da Ademicon, uma forma de divulgar o produto. E não para por aí: o próximo ano tem mais aumento da conta de marketing.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

Administra consórcio de times de futebol

Tatiana diz que quando um torcedor compra um consórcio do seu time, ele acaba ajudando o seu time a crescer. "O torcedor, muitas vezes, quer ajudar o time dele de alguma forma. Quando ele compra um consórcio do time, ele está ajudando esse time, porque nós temos uma participação da taxa. Então, o cliente da marca do time faz parte do time, está ajudando o seu time a crescer, vamos dizer assim", afirma. No momento em que o torcedor paga a parcela, uma porcentagem vai para o clube. Isso varia conforme a parceria.

A Ademicon Administradora, braço da holding, administra consórcios de times de futebol. Entre eles, estão o Consórcio Palmeiras, o Consórcio SPFC (com o São Paulo), o Consórcio do Peixe (com o Santos) e o Consórcio Coxa (com o Coritiba), entre outros.

Consórcios para o agro e até cirurgias

A companhia oferece hoje consórcios para "n" serviços. Entre eles, estão cursos superiores, maquinário agrícola e até cirurgia bariátrica, além dos tradicionais imóveis e veículos, segundo Tatiana.

O nosso leque de opções hoje é cada vez maior. Nossa preocupação é entregar para o brasileiro o que ele precisa, através do consórcio. Vem mais novidade aí no aumento de portfólio nos próximos meses.

Tatiana Reichmann, CEO da Ademicon

Agronegócio é forte na Ademicon. O consórcio voltado para o agronegócio representa 17% dos negócios da empresa. A Ademicon Administradora, outro braço da holding, administra marcas do mercado agro, como o consórcio New Holland há mais de 30 anos.

