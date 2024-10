Leclerc afirma que não vê a hora de Hamilton chegar na Ferrari

TRENTO, 10 OUT (ANSA) - O piloto Charles Leclerc, da Ferrari, declarou que não vê a hora de ter Lewis Hamilton, da Mercedes, como companheiro de equipe e analisou que poderá aprender muito com o heptacampeão mundial de Fórmula 1.

Hamilton defenderá a escuderia de Maranello a partir da próxima temporada da principal categoria do automobilismo mundial. Na oportunidade, o britânico vai assumir a vaga do espanhol Carlos Sainz.

"Não vejo a hora, todo parceiro tem pontos fortes e fracos com os quais aprender. Hamilton terá poucos defeitos e será uma grande oportunidade de aprender com ele. Será muito interessante, porque quando olho os dados e tento aprender com os outros a pergunta que sempre fica é: meu carro é capaz de fazer isso?", disse o monegasco em um evento na Itália.

O chefe de equipe da Ferrari, Frédéric Vasseur, mencionou que Hamilton "sempre teve em mente que mais cedo ou mais tarde poderia ingressar" no time italiano.

"Estranhamente, não foi difícil trazê-lo para Maranello. O mais importante é o desempenho e ele está vindo para a Ferrari para isso e tenho a sensação de que podemos ter o carro certo para um excelente desempenho. Estamos nos esforçando muito em nossos projetos e tenho certeza que faremos um ótimo trabalho", comentou o francês.

Faltando seis corridas para o fim da temporada de 2024, Hamilton ocupa a sexta colocação da classificação geral, com 174 pontos e duas vitórias. (ANSA).

