Justiça mantém preso líder do 'novo cangaço' que iria para o regime aberto

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter preso um dos líderes das ações de "novo cangaço" ou "domínio de cidades". Luciano Castro de Oliveira, o Zequinha, seria beneficiado pelo regime aberto por determinação do STJ.

O que aconteceu

Zequinha seguiu preso com base em processo pelo crime de lavagem de dinheiro. O pedido de prisão preventiva foi feito pela Delegacia 5ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos da Polícia Civil e encaminhado ontem à Justiça pelo MP. Com isso, ele segue na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP), que abriga membros do PCC e outros criminosos de alta periculosidade.

O criminoso foi denunciado no processo que o manteve preso por usar dinheiro do crime na compra de terrenos, veículos e de uma fazenda em Piraju, a 330 km de São Paulo. Foi nesse local onde Zequinha foi encontrado em setembro de 2020, após permanecer foragido da Justiça por nove anos.

Manutenção da prisão também citou ficha criminal com condenações por roubo e associação criminosa, e histórico de fugas. "Caso colocado em liberdade, poderá fugir, assim como já o fez anteriormente, além de continuar a praticar novos crimes de lavagem de capitais", cita decisão assinada pelo juiz Leonardo Labriola Ferreira Menino, da 1ª Vara de Piraju.

O MP aponta Zequinha como um dos principais ladrões de banco do país, que chegou a figurar entre os criminosos mais procurados do país. A defesa do preso nega e afirma que ele foi acusado por vários crimes que não cometeu e acabou absolvido.

O réu possui personalidade voltada para a prática de crimes, com inúmeras passagens policiais, além de possuir histórico de evasões.

Trecho de decisão do TJ-SP

Como foi decisão do STJ

STJ disse entender que gravidade dos delitos e reincidência não servem de fundamento para impedir a progressão do regime. "Devendo ser levados em consideração, para esse fim, os fatos ocorridos no curso da execução penal", citou o ministro Ribeiro Dantas, conforme publicou Josmar Jozino, colunista do UOL.

Na decisão, o ministro observou que o preso foi avaliado pelas autoridades carcerárias como tendo boa conduta carcerária. Segundo a família de Zequinha, antes mesmo de ser capturado, ele havia se convertido ao Evangelho e na prisão manteve a crença e a pregação religiosa.