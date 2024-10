Josias: Nunes sai na frente na concorrência com a imagem de Marta

Embora Marta Suplicy (PT) ainda carregue uma imagem positiva junto ao eleitorado da cidade de São Paulo, a candidata a vice na chapa com Guilherme Boulos (PSOL) tem dificuldades para concorrer com o pacote de obras recentes de Ricardo Nunes (MDB), afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta quinta (10).

Marta não esteve muito presente [na campanha de Boulos]. A presença dela foi mais simbólica. Há uma imagem muito positiva dela, mas já esmaecida. Os CEUs e o bilhete único, que são conquistas extraordinárias, estão disputando com esse conjunto de obras que Nunes pode colocar em andamento porque tinha muito dinheiro em caixa.

Nessa disputa, entre o que a Marta fez há duas décadas e o que prefeito está fazendo hoje, a concorrência é muito desleal. A presença feminina é relevantíssima, mas a concorrência da imagem da Marta com o que está acontecendo agora no calor da campanha é onde Boulos perde para Nunes. Josias de Souza, colunista do UOL

Ao analisar os resultados das primeiras pesquisas do segundo turno, Josias vê um cenário complicado para Boulos reverter. O colunista ainda criticou a tática do psolista em explorar o boletim de ocorrência registrado pela mulher de Ricardo Nunes em 2011 por suposta prática de violência doméstica e ameaça.

É previsível. Todas as pesquisas que antecipavam o cenário de segundo turno davam uma folgada vantagem a Nunes. Se combinarmos essa vantagem à rejeição, Boulos está com uma taxa tipo Marçal. Isto é uma combinação tóxica para o segundo turno: uma desvantagem em relação ao adversário e com uma rejeição muito superior.

Nunes está vencendo em todos os estratos. Ele vence entre as mulheres, o que mostra por que Boulos está insistindo naquela tese do BO da mulher de Nunes. É uma tentativa de iluminar esse calcanhar de vidro do prefeito para obter votos junto ao eleitorado feminino, que é majoritário em São Paulo.

É mais simples seduzir esse voto mostrando o que se pode fazer pelas mulheres e quais políticas públicas há em seu programa do que ficar nessa picuinha, que já foi muito explorada ao longo do primeiro turno. Josias de Souza, colunista do UOL

