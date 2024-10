Jornalista ucraniana morre em prisão russa, dizem autoridades

(Reuters) - Uma jornalista ucraniana que escreveu relatos em primeira mão da vida sob a ocupação russa morreu em uma prisão da Rússia, afirmaram autoridades nesta quinta-feira.

Viktoria Roshchyna, que completou 28 anos neste mês, fez trabalhos como freelancer para os veículos de imprensa ucranianos Ukrainska Pravda e Hromadske Radio, e também para a Radio Liberty, que recebe financiamento norte-americano. Roshchyna escreveu relatos da vida na Crimeia após a Rússia anexar a península da Ucrânia em 2014, e de regiões no leste do país tomadas por separatistas financiados pela Rússia. Ela também documentou os quase três meses de defesa do porto de Mariupol, depois de Moscou ter lançado sua invasão contra o solo ucraniano, em fevereiro de 2022. Pelo menos 17 jornalistas já morreram na cobertura da guerra, segundo organizações internacionais. Roshchyna ficou presa por dez dias no sul da Ucrânia depois da invasão, e embarcou em uma nova viagem às regiões ocupadas quando desapareceu, em agosto de 2023. Autoridades russas reconheceram em maio que ela estava detida. Sua morte foi anunciada na televisão por Petro Yatsenko, assessor de imprensa do órgão que serve aos interesses dos prisioneiros de guerra. Ele afirmou que as circunstâncias da morte da jornalista são desconhecidas. Um porta-voz da agência de inteligência ucraniana HUR, Andriy Yusov, disse à emissora pública Suspilne que Roshchyna estava em uma lista de prisioneiros que seriam trocados. De acordo com ele, ela seria transferida para Moscou da detenção na cidade de Taganrog. (Reportagem de Ron Popeski)