Itália abre 2 gols, mas Bélgica busca empate na Liga das Nações

ROMA, 10 OUT (ANSA) - Em duelo válido pela terceira rodada do Grupo 2 da Liga das Nações da Uefa, a Itália chegou a abrir dois gols de vantagem em cima da Bélgica, mas os oponentes buscaram o empate no Estádio Olímpico, em Roma.

A Azzurra foi implacável na etapa inicial, pois o placar já apontava 2 a 0 para os italianos antes dos 25 minutos de jogo, graças aos gols de Andrea Cambiaso e Mateo Retegui.

Ainda no primeiro tempo, Lorenzo Pellegrini foi expulso e os comandados de Luciano Spalletti precisaram jogar um tempo inteiro com um atleta a menos.

A reação dos belgas foi imediata, pois Maxim De Cuyper, poucos minutos após o cartão vermelho do adversário, e Leandro Trossard, já no início dos últimos 45 minutos, igualaram o marcador.

A Bélgica seguiu insistindo em busca da vitória, mas não conseguiu passar por Gianluigi Donnarumma pela terceira vez na capital italiana.

Apesar do tropeço, a Itália segue na liderança da sua chave, com sete pontos, enquanto os belgas estão em terceiro, somando quatro. (ANSA).

