Israel ataca 3 bases de força da ONU no Líbano

ROMA, 10 OUT (ANSA) - O Exército de Israel atacou nesta quinta-feira (10) três bases da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), incluindo o quartel-general da missão em Naqoura.

A informação foi confirmada à ANSA pelo porta-voz da Unifil, Andrea Tenenti, que acrescentou que duas bases italianas estão entre os alvos.

"Nesta manhã, dois capacetes azuis ficaram feridos após um tanque Merkava do Exército israelense disparar contra uma torre de observação no quartel-general da Unifil em Naqoura, atingindo-a diretamente e fazendo-os cair", contou Tenenti.

Os ferimentos não foram graves, mas os dois militares estão hospitalizados - ambos são da Indonésia, de acordo com fontes militares libanesas.

Ainda segundo o porta-voz, as tropas israelenses abriram fogo contra a base UNP 1-31, acertando a entrada do bunker, onde soldados haviam se refugiado, danificando veículos e um sistema de comunicação. Além disso, um drone israelense foi visto sobre a unidade militar.

A terceira base atingida foi a UNP 1-32A, que costumava receber reuniões entre a Unifil e representantes israelenses e libaneses antes do início do conflito. De acordo com Tenenti, militares dispararam contra a unidade "deliberadamente, danificando a iluminação e uma estação de transmissão".

As bases ficam a poucos quilômetros de distância uma da outra, ao longo da linha de demarcação entre Israel e Líbano, onde cerca de 2 mil pessoas já morreram no âmbito da ofensiva de Tel Aviv contra o grupo xiita Hezbollah.

Após os ataques, o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, convocou com urgência o embaixador de Israel em Roma.

A Unifil tem um contingente de cerca de 10 mil militares, dos quais aproximadamente mil são italianos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.