'Intoleráveis', diz Itália sobre ataques de Israel contra Unifil

ROMA, 10 OUT (ANSA) - O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, definiu como "intoleráveis" os ataques de Israel contra bases da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil).

O episódio ocorreu na noite da última quarta-feira (9) e atingiu o quartel-general da Unifil em Naqoura, onde dois soldados indonésios ficaram feridos na queda de uma torre de observação atacada por um tanque israelense, e as bases 1-31 e 1-32A, ambas sob comando italiano.

"Esses incidentes são intoleráveis e devem ser decisivamente evitados. Por tal motivo, protestei com meu homólogo israelense [Yoav Gallant]", disse Crosetto, acrescentando que enviou um comunicado formal à ONU para sublinhar a "inaceitabilidade do que está ocorrendo no sul do Líbano".

"A segurança dos militares italianos no Líbano permanece uma prioridade absoluta para mim e para todo o governo italiano, a fim de que continuem sua obra de apoio à paz e à estabilidade de toda a região", salientou o ministro. Segundo ele, a situação agora está "sob controle".

"Ainda que tenha recebido garantias [de Gallant] sobre máxima atenção quanto à segurança dos militares, reiterei que deve ser evitado qualquer possível erro que possa colocar em risco os soldados italianos e da Unifil", disse Crosetto.

Itália e França também convocaram uma reunião de países europeus contribuintes da força da ONU para discutir o ataque israelense. A Unifil tem um contingente de cerca de 10 mil militares, dos quais aproximadamente mil são italianos. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.