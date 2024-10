Interrogatório de Fedez em investigação contra ultras é anulado

MILÃO, 10 OUT (ANSA) - O rapper italiano Fedez foi intimado para ser ouvido pelos investigadores responsáveis pela operação contra as torcidas organizadas de Internazionale e Milan, mas o interrogatório foi cancelado pelas autoridades.

O artista deveria ter se encontrado com os procuradores milaneses no último sábado (5), mas o interrogatório não aconteceu após uma conversa entre os investigadores e os advogados do músico.

Segundo a imprensa local, a escolha de não prosseguir com o interrogatório não está ligada ao fato de Fedez ter se recusado a falar, mas, ao que tudo indica, surgiram imprevistos na investigação e um acordo entre as partes foi fechado.

Fedez é um dos suspeitos de ter sido um dos mandantes das agressões contra o personal trainer Cristiano Iovino, episódio que teve a participação de alguns torcedores organizados do Milan, como Christian Rosiello, guarda-costas do cantor e membro da Curva Sud milanista.

O ex-jogador argentino Javier Zanetti, atual vice-presidente da Internazionale, foi ouvido hoje (10) na condição de testemunha pelas autoridades italianas. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.