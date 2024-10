Influenciador dos EUA é roubado e agredido horas após desembarcar em SP

O youtuber norte-americano Nicholas Bibbo foi assaltado e agredido no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista, poucas horas após ter desembarcado em São Paulo.

O que aconteceu

Bibbo, 30, afirmou que os ladrões levaram o seu celular e fizeram transferências bancárias. No Instagram, o influenciador detalhou que os assaltantes exigiram a senha do telefone. "Eles roubaram o meu celular, colocaram a arma na minha cabeça e pediram a senha para entrar no aparelho. Conseguiram entrar nas minhas contas bancárias", publicou.

Um vídeo registrou o momento do roubo, que aconteceu na quarta-feira (9). As imagens mostram que Bibbo e um amigo caminham pela calçada da rua Girassol quando dois homens em duas motos se aproximam e anunciam o assalto. O amigo do influenciador consegue fugir, mas o norte-americano cai na calçada.

Nicolas teve uma costela quebrada. Nas redes sociais, o influenciador também compartilhou uma foto no hospital. Bibbo detalhou que assaltantes transferiram US$ 13 mil em criptomoedas e US$ 10 mil (cerca de R$ 55.911, na cotação atual) de uma conta bancária.

Ele havia chegado no Brasil há poucas horas. "Na minha primeira noite no Brasil, eu fui agredido e roubado com a arma apontada. Poucas horas após eu chegar no Brasil. Em dez anos viajando por países da América do Sul e pelo mundo, eu nunca passei por algo parecido. Foi muito assustador", lamentou.

Os assaltantes não foram identificados e ninguém foi preso. A dupla usava capacete no momento do roubo, mostram as imagens. Um dos assaltantes estava com uma bag (mochila usada por entregadores de aplicativo).

Bibbo registrou um boletim de ocorrência. O caso foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica e encaminhado ao 14° DP (Pinheiros), onde é investigado. "A autoridade policial busca imagens e realiza diligências visando o esclarecimento dos fatos e a prisão dos envolvidos", informou em nota a Secretaria de Segurança de São Paulo.