Inflação na Argentina sobe 3,5% em setembro ante agosto e 209% na comparação anual

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 3,5% em setembro, na comparação com agosto, com alta de 209% na comparação anual, informou nesta quinta-feira, 10, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). A inflação ao consumidor acumulada no ano é de 101,6%.

O resultado mensal representa uma desaceleração, após a alta de 4,2% em agosto ante julho.

Na leitura mensal, o avanço foi puxado moradia, água, eletricidade, gás e outros combustíveis.