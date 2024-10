Impossível ter sido erro, diz militar da Unifil sobre ataque

ROMA, 10 OUT (ANSA) - Um militar da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) disse que é "impossível" que os ataques de Israel contra bases da missão tenham sido provocados por um erro.

"O tanque mirou deliberadamente em nós", contou à ANSA um "capacete azul" alocado no quartel-general da Unifil em Naqoura, onde uma torre de observação foi derrubada por um disparo, com saldo de dois soldados feridos.

"Eu estava sob a torre. Houve um primeiro tiro, que passou de raspão por nós, e depois aquele que atingiu em cheio o posto de observação. Não é possível que tenha sido um erro", acrescentou o militar, que preferiu permanecer anônimo.

Os ataques também danificaram veículos, sistemas de comunicação e iluminação e estações de transmissão nas bases 1-31 e 1-32A, perto do quartel-general.

Segundo fontes de segurança italianas que acompanham a crise no Oriente Médio, o objetivo de Israel com os ataques seria "forçar a retirada" da Unifil da região para não ter "testemunhas incômodas em ações futuras".

"Neste momento, a única coisa que podemos fazer é nos proteger. Vamos continuar em nossas bases para fazer o nosso dever, no perímetro de nossa segurança, enquanto for permitido pela ONU", disse uma fonte militar italiana no Líbano. (ANSA).

