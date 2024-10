Ibovespa opera em alta puxada por Petrobras em dia de agenda carregada

O Índice Bovespa opera com leve baixa na manhã desta quinta-feira, garantida principalmente pelas ações da Petrobras, em dia de agenda econômica movimentada. Nos Estados Unidos, os dados do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) veio ligeiramente acima das estimativas, indicando alguma resiliência da inflação, ao passo que os dados de pedidos de auxílio-desemprego foram maiores que o esperado, num sinal de enfraquecimento.

"Os dados apontaram para lados distintos, mas é certo que não existe o risco de recessão que se temia tempos atrás", disse Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3 Investimentos.

Para ele, o Ibovespa andando "de lado" mostra que o mercado ainda aguarda algum consenso por parte dos investidores, levando em conta indicadores com dados inconclusivos.

Para Felipe Moura, analista da Finacap, os dados do dia, incluindo as vendas no varejo brasileiro, não chegaram a trazer grande novidade aos negócios, o que mantém o investidor dependente de eventos maiores, como sinalizações dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos.

De todo modo, ele ressalta a resistência do Ibovespa no patamar dos 130 mil pontos, mesmo em meio ao ambiente mais desafiador, que envolve os temores com o quadro fiscal e a tensão no Oriente Médio, entre outros fatores. "Por aqui, vemos que a inflação não saiu do controle, os Estados Unidos iniciaram um afrouxamento monetário e a China anunciou um importante pacote econômico que deve favorecer os emergentes", pontua.

Às 11h22, o Ibovespa tinha alta de 0,20%, aos 130.220,84 pontos. Petrobras ON e PN subiam 1,47% e 1,13%, nesta ordem, alinhadas aos preços do petróleo, que sobem mais de 2%. Vale ON subia 0,44%.