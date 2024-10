Haddad alerta apostadores para sacar dinheiro antes de bloqueio de bets

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, alertou os apostadores para que efetuem o resgate de seus saldos em casas de apostas esportivas até o final desta quinta-feira (10). A medida ocorre porque sites não autorizados pelo governo federal e pelos estados serão bloqueados a partir de amanhã. A Anatel já começa a notificar as operadoras para tirar as casas de apostas irregulares do ar.

Segundo Haddad, o prazo de dez dias foi estabelecido para garantir que os usuários tenham tempo suficiente para retirar seus fundos antes da interrupção dos serviços.

O que aconteceu

Sites começam a ser bloqueados amanhã. A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) será responsável por começar o bloqueio dos sites não autorizados a funcionar no país a partir da sexta-feira (11) e já começa a notificar as operadoras sobre isso. O bloqueio atinge tanto as empresas que operam em nível federal quanto as que funcionam em âmbito estadual, cujas informações foram enviadas pelos 26 estados e pelo Distrito Federal. Confira aqui a lista das empresas que estão autorizadas a atuar no Brasil.

A medida afeta milhares de sites e empresas de telecomunicações. O ministro Fernando Haddad afirmou que aproximadamente 2.040 endereços eletrônicos serão bloqueados. A operação conta com o apoio de empresas de telefonia, orientadas pela Anatel, para impedir o acesso a esses sites dentro do território nacional. Além disso, mais de 20 mil empresas de internet, incluindo pequenas prestadoras de serviços, também participarão da ação.

Pode acontecer de algumas pessoas ainda conseguirem acessar os sites amanhã, porque algumas dessas pequenas empresas podem demorar um ou dois dias para cumprir a ordem da Anatel. No entanto, a partir de amanhã, a lei aprovada pelo Congresso Nacional começa a vigorar.

Fernando Haddad

O prazo para resgate de valores é até o fim desta quinta-feira (10). Haddad reiterou a importância de que os apostadores resgatem seus saldos antes do fim de hoje, pois, após o bloqueio, será mais difícil realizar qualquer transação nos sites fora do ar. Segundo o ministro, este foi o décimo dia do alerta para os usuários, para dar tempo para os resgates antes da aplicação da nova legislação. "Depois disso, será mais difícil recuperar o dinheiro, já que a retirada do site do ar impede que ele continue funcionando para apostas e também para resgates", disse.

Anatel começa notificar prestadoras sobre o bloqueio. A Anatel iniciou, nesta quinta-feira (10), a comunicação às empresas do setor de telecomunicações para implementarem a decisão da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, impedindo o acesso a websites e aplicativos de apostas online que operam irregularmente.

Operação visa proteger os usuários contra fraudes. Muitos dos sites não têm sede no Brasil, o que dificulta monitorar suas atividades. Haddad explicou que alguns desses sites podem, inclusive, ser fraudulentos. A medida foi tomada para garantir a segurança dos apostadores brasileiros e assegurar que apenas as empresas regularizadas ou em processo de regularização permaneçam operando no país.

Problemas com resgates de valores

Domínio internacional complica o resgate de valores. O professor Carlos Eduardo Guerra, do Ibmec-RJ, explica que a maioria das casas de apostas esportivas que operam no Brasil são empresas transnacionais. "Essas empresas estão situadas lá fora e apenas atuam no Brasil. Isso pode dificultar, porque, se elas não permitirem o saque, o consumidor fica em uma situação de fragilidade", alerta Guerra.

Muitas dessas empresas estão localizadas em paraísos fiscais. Segundo Guerra, a localização dessas casas de apostas em jurisdições com legislações frágeis para a proteção ao consumidor aumenta os riscos. "Essas empresas muitas vezes são localizadas em paraísos fiscais, que têm legislações muito frágeis para proteção ao consumidor", acrescenta o professor.

A insegurança jurídica pode atrasar o cumprimento das medidas. Luiz Felipe Santoro, presidente da Comissão Especial de Direito dos Jogos, Apostas e do Jogo Responsável da OAB-SP, ressalta que a situação ainda envolve uma série de incertezas. "É preciso ver como o Judiciário vai encarar a decisão do Ministério da Fazenda", destaca Santoro.

(Com informações do texto: Acaba hoje o prazo do governo para sacar dinheiro de bets banidas)