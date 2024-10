'Gordola': o que Monark fez contra Dino para ser condenado a detenção?

Do UOL*, em São Paulo

O influenciador Bruno Aiub, conhecido como Monark, foi condenado a um ano, um mês e 11 dias de detenção, em regime semiaberto. A razão da punição foi injúria, após xingar o ministro do STF, Flávio Dino. Decisão foi em 1ª instância e Monark poderá recorrer.

O que aconteceu

Monark chamou Dino de "gordola", "autoritário", "bosta" e "tirânico", durante uma live em suas redes sociais, realizada em 2023. Na época, Dino era Ministro da Justiça e estudava medidas para monitoramento de perfis que incitassem violência nas redes sociais.

Razão do ministro considerar o monitoramento foi um ataque que matou quatro crianças em uma creche em Blumenau (SC).

Esse é um cara que tem nenhum escrúpulo. Se ele precisar usar a morte de uma criança para ganhar um ponto político, e ainda mais um ponto político nefasto e perverso, que visa a censurar você, ele vai usar, porque ele não se importa com a vida humana de forma nenhuma

Monark, em live, sobre o ministro

Condenação considerou que declarações foram "muito além da liberdade de crítica". A decisão foi proferida pela juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Procurada pelo Estadão, a defesa de Monark não respondeu se recorrerá da decisão.

Contas de redes sociais bloqueadas

Monark está com suas contas de redes sociais bloqueadas. O influenciador está sendo investigado no âmbito dos atos golpistas de 8 de janeiro. No ano passado, em depoimento à PF, ele alegou que "manifestou empatia" pelo movimento e que não incentivou atos criminosos.

Mesmo com contas bloqueadas, Monark criou novos perfis no Discord, Rumble, Instagram, Telegram e X. O ministro Alexandre de Moraes, que relata o inquérito, manteve o bloqueio às contas de Monark por considerar que o influenciador usa sua liberdade para praticar "discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas".

*Com informações do Estadão Conteúdo