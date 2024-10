Furacão Milton deixa rastro de destruição em passagem pela Flórida

Por Brad Brooks e Leonara LaPeter Anton

ST. PETERSBURG, Estados Unidos (Reuters) - O furacão Milton passou pela Flórida nesta quinta-feira, depois de atingir a costa oeste do Estado norte-americano horas antes, provocando tornados mortais, destruindo casas e cortando a energia de quase 2 milhões de pessoas.

A tempestade atingiu a costa por volta das 20h30 (horário local, 21h30 em Brasília) de quarta-feira como um furacão de categoria 3 com ventos máximos sustentados de 195 km/h perto de Siesta Key, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos EUA.

No início desta quinta-feira, a velocidade dos ventos foi reduzida para ainda perigosas 150 km/h, reduzindo Milton a um furacão de Categoria 1, com chuvas fortes e ondas de tempestade prejudiciais, ao atingir a costa atlântica da Flórida. O furacão estava localizado a cerca de 17 km a noroeste do Cabo Canaveral, onde fica a Estação da Força Espacial da Nasa.

Pelo menos duas mortes foram registradas em uma comunidade de aposentados após um suposto tornado em Fort Pierce, na costa leste da Flórida, informou a NBC News, citando o xerife do condado de St. Lucie, Keith Pearson. Seu departamento não respondeu imediatamente a uma solicitação de detalhes.

Uma emergência de inundação repentina estava em vigor na área da Baía de Tampa, incluindo as cidades de Tampa, São Petersburgo e Clearwater, informou o centro de furacões, com São Petersburgo já recebendo 422 mm de chuva na quarta-feira.

O olho da tempestade atingiu Siesta Key, uma cidade com cerca de 5.400 habitantes em uma ilha-barreira ao largo de Sarasota, cerca de 100 km ao sul da área metropolitana da Baía de Tampa, que abriga mais de 3 milhões de pessoas.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, disse que esperava que a Baía de Tampa, antes vista como o potencial alvo, pudesse evitar grandes danos, mas o furacão ainda deixou sua marca, arrancando o teto do Tropicana Field, o estádio do time de beisebol Tampa Bay Rays.

Os ventos também derrubaram um grande guindaste de construção em São Petersburgo, fazendo com que a estrutura caísse em uma rua deserta.

DeSantis esperava que o pior da onda de tempestade prevista pudesse ser evitado graças ao fato de a chegada à costa ocorrer antes da maré alta. Os meteorologistas disseram que a água do mar ainda poderia subir até 4 metros.

Milton também provocou pelo menos 19 tornados, segundo o governador, causando danos em vários condados e destruindo cerca de 125 casas, a maioria delas casas móveis.

Em Fort Myers, na costa sudoeste da Flórida, o morador Connor Ferrin examinou os destroços de sua casa, que havia perdido o telhado e estava cheia de detritos e água da chuva após a passagem repentina de um tornado.

"Tudo isso aconteceu instantaneamente, como se as janelas tivessem explodido", disse ele. "Peguei os dois cachorros e corri para debaixo da cama e foi só isso. Provavelmente um minuto no total."

Pearson estimou que 100 casas foram destruídas no Condado de St. Lucie, onde cerca de 17 tornados atingiram o solo, disse a NBC.

Mais de 2 milhões de residências e empresas na Flórida ficaram sem energia, de acordo com o site PowerOutage.us.

Milton manteve a intensidade de furacão ao atravessar a Flórida na manhã desta quinta-feira, mas, à medida que se deslocava para o Atlântico, estava perdendo força gradualmente, informou o NHC.

Em um Estado que já foi atingido pelo furacão Helene há duas semanas, cerca de dois milhões de pessoas receberam ordem de retirada, e outros milhões vivem na rota projetada da tempestade.

Grande parte do sul dos EUA experimentou a força mortal do Helene, que causou uma devastação na Flórida e em vários outros Estados. Espera-se que ambas as tempestades causem bilhões de dólares em danos.

(Reportagem adicional de Julio-Cesar Chavez, Evan Garcia, Rich McKay, Brendan O'Brien, Gabriella Borter, Andrew Hay, Susan Heavey, Ashitha Shivaprasad, Shubham Kalia e Daksh Grover)