Frente fria em SP traz chuva e reduz temperaturas; veja previsão do tempo

A passagem de uma frente fria vai reduzir as temperaturas e trazer chuva para a capital paulista, segundo o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Depois de dias quentes, a quinta-feira, 10, amanheceu com dia encoberto e garoa. Há possibilidade de chuva com intensidade moderada ao longo da tarde.

Para sexta-feira, 11, véspera do feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida, com propagação da frente fria, o tempo mudará entre o período da tarde e da noite. Há previsão de chuva com intensidade moderada a forte e potencial para formação de alagamentos. As rajadas de vento podem alcançar 60 Km/h. Ainda de acordo com a Meteoblue, a temperatura varia entre 19ºC e 28ºC.

Entre domingo, 13, e terça-feira, 15, as máximas devem se manter na casa dos 20ºC. Na quarta-feira, 16, os termômetros sobem um pouco, com a máxima se aproximando dos 30ºC.

Conforme a Defesa Civil do Estado de São Paulo, também há alerta para fortes chuvas nos municípios paulistas até pelo menos sábado, 12.

As previsões de acumulados de chuva variam entre as regiões, com estimativas que incluem até 100 mm na Serra da Mantiqueira, no litoral norte e nas regiões de Presidente Prudente e Marília, de 90mm nas regiões de Bauru e Araraquara, além de 80 mm na região metropolitana da capital.

Veja a previsão para a cidade de São Paulo nos próximos dias:

- Quinta-feira: entre 18ºC e 24ºC;

- Sexta-feira: entre 19ºC e 28ºC;

- Sábado: entre 18ºC e 26ºC;

- Domingo: entre 16ºC e 21ºC;

- Segunda-feira: entre 16ºC e 22ºC,

- Terça-feira: entre 15ºC e 25ºC.

Recomendações importantes da Defesa Civil Estadual:

- Evite áreas arborizadas durante a tempestade, devido ao risco de quedas de árvores;

- Jamais enfrente áreas alagadas ou com enxurradas. Uma lâmina com 15 cm de água pode arrastar uma pessoa e, com 30 cm, levar um automóvel;

- Ao ouvir um trovão, procure um local coberto;

- Para quem reside em áreas de encosta, observe os sinais de movimentação do solo;

- No processo de deslizamento, é comum surgirem rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelo morro;

- Em caso de ventos fortes, especialmente acima de 60 km/h, mantenha-se alerta, pois há risco de danos a galhos e necessidade de maior precaução;

- Com ventos a partir de 75 km/h, o risco aumenta significativamente, com maior probabilidade de queda de árvores e danos em construções;

- Em cenários críticos, com rajadas de 90 km/h ou mais, há alto risco de que árvores sejam arrancadas e de danos estruturais severos em edificações;

- Nestes casos, procure um abrigo seguro, evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis;

- Mantenha distância de janelas, vidros e objetos perfurantes;

- Se um fio energizado cair sobre o veículo, os ocupantes deverão permanecer dentro do carro e ligar imediatamente para o serviço de emergência.