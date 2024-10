Felipe Melo anuncia que vai se aposentar no final de 2025

O veterano zagueiro Felipe Melo, do Fluminense, anunciou que vai encerrar sua carreira no final de 2025, segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira (10).

"Apesar de ter contrato até dezembro, quero e sonho muito em renovar o contrato com o Fluminense e jogar o Mundial. Mas a decisão já está tomada", disse o jogador de 41 anos em um vídeo compartilhado em sua conta do Instagram.

Conhecido por seu temperamento forte em campo, muitas vezes violento, Felipe Melo fez parte do elenco que no ano passado conquistou a primeira Copa Libertadores da América do tricolor carioca. Desde então, perdeu espaço no time comandado pelo técnico Mano Menezes.

A conquista histórica garantiu a participação do Fluminense na estreia do novo formato do Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos de 15 de junho a 13 de julho de 2025.

A presença de Melo, que fará 42 anos durante o torneio, dependerá, no entanto, da renovação de seu vínculo com o Fluminense, decisão que será tomada em dezembro, ao final do atual Campeonato Brasileiro, segundo o presidente tricolor, Mário Bittencourt.

Eliminado da Libertadores-2024 nas quartas de final, o Flu foca suas atenções em não cair para a segunda divisão. Atualmente ocupa a 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento.

Um dos capitães do Fluminense, Felipe Melo defende o time carioca desde 2022 após ter atuado em clube europeus como Inter de Milão, Juventus, Fiorentina e Galatasaray.

Com a seleção brasileira disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, na qual a Holanda eliminou o pentacampeão mundial nas quartas de final.

Após esse Mundial, não foi mais convocado pela Seleção, pela qual disputou 22 partidas e marcou dois gols.

Felipe Melo, que atua como zagueiro ou volante, espera se tornar técnico após pendurar as chuteiras.

