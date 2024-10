Existe exercício para Parkinson? Como proteger o cérebro se movimentando

Um estudo recente, realizado pelas universidades federais do Rio Grande do Norte, a UFRN, e do Paraná, UFPR, em colaboração com instituições de saúde do Reino Unido, trouxe novas perspectivas sobre os benefícios do ciclismo para a saúde cerebral.

Publicada em 2 de outubro no periódico Plos One, a pesquisa analisou como a prática de pedalar pode reconfigurar a atividade cerebral, trazendo esperanças para pessoas que enfrentam doenças graves, como Parkinson e Alzheimer.

Solução pode estar na bicicleta

Imagem: iStock

A pesquisa começou com uma observação surpreendente realizada por um estudo anterior na Holanda, onde um paciente com Parkinson avançado tinha dificuldades para caminhar, mas pedalava com facilidade.

Essa curiosidade gerou indagações sobre como o ciclismo impacta os mecanismos cerebrais e uma das descobertas mais relevantes foi que pedalar regularmente diminui a desordem da atividade cerebral, que costuma ser elevada em pacientes com Parkinson. Logo, para essas pessoas, o ciclismo pode ser uma alternativa mais acessível do que caminhar.

Os pesquisadores constataram que pedalar reduz a complexidade cerebral, facilitando movimentos mais suaves, já que a coordenação necessária para o movimento contínuo das pernas ajuda a organizar os sinais cerebrais, promovendo uma melhor sincronia nas funções neurais.

Ciclismo faz bem ao corpo todo

A médica cardiologista Danielle Resende confirma que logo nos primeiros dias de atividade física algumas pessoas já podem obter uma elevação na sensação de alegria e bem-estar e redução de estresse, já que pedalar estimula a produção de substâncias como epinefrina, noradrenalina e endorfina.

Por ser uma atividade aeróbica (exercício em que você faz movimentos constantes por tempo prologando e usa o oxigênio como principal fonte de energia para os músculos), pedalar trabalha bastante o sistema cardiorrespiratório, melhorando a saúde do coração, dos pulmões e a circulação sanguínea.

Para se ter ideia, segundo a cardiologista Amanda Gonzales Rodrigues, uma única sessão do exercício já é capaz de reduzir os níveis da pressão arterial por até 24 horas. A médica complementa que pedalar também proporciona grande gasto calórico e contribui para a perda de peso.

Recomendações

Para obter todos esses benefícios trazidos pela atividade física, a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda a realização de ao menos 150 minutos semanais de exercícios moderados, que podem ser distribuídos ao longo do dia. Ou seja, mesmo quem mora perto da empresa e gasta 15 minutos para ir e 15 minutos para voltar do trabalho vai garantir melhorias à saúde.

Além disso, antes de se lançar ao projeto de pedalar diariamente, é fundamental fazer uma avaliação médica para saber se você está apto para praticar exercícios regularmente.

Também é importante que a bicicleta tenha os equipamentos de segurança necessários e que se transite sempre por ciclovias, ciclofaixas ou ruas pouco movimentadas, mesmo que isso faça com que o trajeto fique um pouco mais longo.

*Com informações de reportagem publicada em 11/01/2021