Exército de Israel diz que fez disparos perto do QG da Unifil no sul do Líbano

O exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (10), que fez disparos perto do quartel-general da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), no sul do país, tendo antes pedido aos soldados da ONU que permanecessem "em espaços protegidos".

"Tropas do exército operavam na região da Naquara, próxima à Unifil. Os soldados instruíram as forças da ONU presentes na área a permanecerem em espaços protegidos, e então abriram fogo", indicou o exército em um comunicado.

