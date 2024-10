Equador e Paraguai empatam (0-0) nas Eliminatórias Sul-Americanas

O Equador empatou em 0 a 0 com o Paraguai nesta quinta-feira (10) em Quito, e permaneceu na zona de classificação direta das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, além de manter a invencibilidade histórica contra os paraguaios em casa.

Jogando diante de sua torcida, com arbitragem do brasileiro Raphael Claus, a seleção tricolor dominou desde o primeiro minuto e pressionou os adversários, que tiveram dificuldades para sair de seu campo no estádio Rodrigo Paz Delgado na capital equatoriana (2.850 metros acima do nível do mar).

Com o empate, o Equador chegou aos 12 pontos, o que lhe permite, por enquanto, se manter no quarto lugar e na zona de classificação direta para a Copa do Mundo que será disputada em Estados Unidos, México e Canadá daqui a um ano e oito meses.

Já o Paraguai (8º), que não conquista vitórias consecutivas desde 2009, tem 10 pontos e estaria fora do Mundial se as Eliminatórias terminassem nesta rodada.

"Saímos não muito contentes porque merecíamos mais", lamentou o volante equatoriano Moisés Caicedo após a partida.

Na décima rodada, na próxima terça-feira, o Paraguai vai receber a Venezuela enquanto o Equador visita o Uruguai.

--- Ficha técnica

Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026 - Nona rodada

Equador - Paraguai 0 - 0

Estádio: La Casa Blanca (Quito)

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Cartções amarelos:

Equador: Caicedo (32')

Paraguai: Sández (83')

Escalações:

Equador: Hernan Galindez - Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié - Angelo Preciado (Jeremy Sarmiento 46'), Franco Palma, Moisés Caicedo, Pervis Estupinan (cap) (Cristian Ramírez 77') - Gonzalo Plata (Leonardo Campana 67'), Enner Valencia (John Yeboah 77'), Kendry Páez (Alan Minda 46'). Técnico: Sebastián Beccacece.

Paraguai: Gatito Fernández - Omar Alderete, Fabian Balbuena, Gustavo Gomez (cap.) - Juan Caceres, Damián Bobadilla (Mathias Villasanti 76'), Adrián Cubas, Agustín Sández (Santiago Arzamendia 83') - Julio Enciso (Ramón Sosa 67'), Alex Arce (Isidro Pitta 67'), Miguel Almirón (Alejandro Romero 75'). Técnico: Gustavo Alfaro.

