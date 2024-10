'Se Bolsonaro indicar o Paulo Guedes como secretário, aceito', diz Nunes

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição em São Paulo, disse que aceitaria o ex-ministro da Economia Paulo Guedes como secretário da Fazenda do município se ele for indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Nunes afirmou que Guedes será "muito bem-vindo" se for indicado por Bolsonaro. Em sabatina da Record, no início da tarde desta quinta-feira (10), ele afirmou que terá "um secretariado técnico" e que aceitaria uma indicação do ex-presidente se for "um nome positivo".

O prefeito citou o nome de Guedes espontaneamente. O apresentador Reinaldo Gottino havia perguntado se Bolsonaro terá liberdade para indicar nomes para o alto escalão. Nunes respondeu que aceitaria "um nome positivo" e completou: "Vamos supor que indique o Paulo Guedes para a Fazenda. Vamos supor. É um nome bom. Concorda comigo?", perguntou.

Nunes negou ter prometido cargos aos partidos que o apoiam. O candidato à reeleição está à frente de uma coligação com 11 legendas, mas disse que não tem o compromisso de aceitar indicações delas. "Eu não fiz acordo de cargo com ninguém, com nenhum dos partidos", declarou.

O prefeito disse que Guedes "está aceito" se tiver interesse no cargo. Ele elogiou o atual secretário da Fazenda da prefeitura, Luis Felipe Arellano, mas disse que o ex-ministro de Bolsonaro teria lugar na gestão. "Se ele [Bolsonaro] indicar o Paulo Guedes como secretário, está aceito", declarou.

Paulo Guedes não teve cargos públicos desde o fim do governo Bolsonaro. No ano passado ele se tornou sócio da Legend Capital, uma gestora de patrimônio e ativos, e em maio participou do lançamento de um filme, em Nova York, sobre a gestão dele à frente do antigo Ministério da Economia.