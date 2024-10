Entenda por que bebês não devem dormir na mesma cama que os pais

Colocar o recém-nascido para dormir na mesma cama que os pais não é seguro e aumenta os riscos de morte súbita, de acordo com diretrizes da Academia Americana de Pediatria, a AAP.

A morte súbita ocorre quando o bebê morre inesperadamente, sem nenhuma causa aparente ou doença prévia que justifique. Geralmente ocorre durante o sono noturno e trata-se da principal causa de mortalidade entre crianças com menos de um ano de idade, segundo a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria).

Não há uma causa específica ou determinante para o problema. Entre as possibilidades de morte súbita estão alguma predisposição que cause uma falha no mecanismo de despertar; gatilhos ambientais, como dormir na mesma cama que os pais ou irmãos, dormir de bruços ou de lado (por aumentar o risco de sufocamento); o calor excessivo ou quando a mãe fumou ou bebeu durante ou após a gravidez.

Mesmo quarto, camas separadas

Embora a AAP desaconselhe dormir na mesma cama, a entidade orienta que o bebê deve dormir no mesmo quarto em que os pais — pelo menos nos primeiros seis meses de vida —, em uma superfície plana e firme.

"Dormir no mesmo ambiente é importante para a criança e para a mãe, porque facilita e estimula o aleitamento materno, já que a mãe não precisa se deslocar para outro quarto para amamentar. O sono da mãe já é mais fragmentado e naturalmente preparado para acompanhar o sono da criança nos primeiros meses de vida", ressalta a neuropediatra Letícia Azevedo Soster, especialista em medicina do sono.

As diretrizes da AAP reforçam que a criança deve dormir deitada de barriga para cima (e não de lado ou de bruços) e sem coberta (nos dias mais frios, o bebê deve ser adequadamente agasalhado e não ficar sob cobertores). Os pais também não devem decorar o berço com brinquedos macios, bichos de pelúcias, almofadas ou protetores de berço, pois eles aumentam o risco de o bebê ficar preso e sufocar.

Outros ambientes fora do berço também podem colocar os bebês em risco, como dormir em sofás, poltronas ou almofadas.

Inclinação máxima de 10%

Outra diretriz importante da Academia Americana de Pediatria diz respeito a inclinação do colchão. A entidade orienta uma inclinação máxima de 10% — é possível encontrar colchões com inclinação de até 30%.

"A inclinação de 10% é mínima, quase nada. Geralmente bebês com refluxo usam colchões com inclinação maior. O problema é que existe o risco de o bebê adormecer e a cabecinha cair para a frente ou para os lados. Essa posição do queixo no peito pode dificultar a respiração", alerta a neuropediatra.

Segundo Soster, o refluxo é uma situação fisiológica do lactente — acontece quando o bebê mama e o leite naturalmente volta. O problema, explica a neuropediatra, é quando isso se torna patológico: quando, por exemplo, alguns bebês não sabem o momento de parar de mamar e acabam mamando demais, e por consequência consumindo muito leite, que pode refluir e engasgá-los.

*Com informações de reportagem publicada em 25/08/2022