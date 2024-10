Entenda o que é sarcoma sinovial, tumor raro diagnosticado em Vera Viel

Vera Viel, 48, esposa do apresentador Rodrigo Faro, usou suas redes sociais para avisar que foi diagnosticada com um câncer na coxa. Ela fará na sexta-feira (11) a cirurgia para retirá-lo e seguirá com o tratamento recomendado pelos médicos.

Tenho um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha, disse no Instagram.

De acordo com Felipe Birriel, cirurgião de tumores ósseos e de partes moles da Santa Casa de Porto Alegre, esse tipo de câncer acontece em células mesenquimais. "Que são aquelas que compõe o sistema locomotor como músculos, ossos, tendão e fáscias".

O oncologista Cleydson Santos, coordenador do serviço de oncologia do Hospital Mater Dei, de Salvador, explica que "como qualquer tumor maligno é uma condição muito importante, o paciente precisa ser tratado o mais breve possível", explica.

Para Maria Leticia Gobo Silva, líder do Centro de Referência em Sarcomas e Tumores Ósseos do A.C.Camargo Cancer Center, a incidência desse tumor é realmente escassa e merece atenção. "Os sarcomas respondem a em torno de 1% de todos os cânceres, o sinovial é um tipo específico que se origina dos tecidos conjuntivos, conectivos, próximos às articulações", diz.

Sintomas e tratamentos

Os especialistas alertam sobre sintomas que devem chamar a atenção. "Pode acontecer um aumento do volume no local, calor e dor. Mas muitas vezes, ele é silencioso", disse Birriel.

Santos explica que a velocidade de crescimento do nódulo ocorre conforme a agressividade das células. "Qualquer nódulo ou aumento de articulação merece uma investigação. Se houver necessidade, é realizado um exame de imagem, que normalmente é uma ressonância".

O tratamento da doença é multidisciplinar. "Incluindo cirurgia, quimioterapia e, em certos casos, radioterapia. A intervenção cirúrgica pode envolver a remoção de músculos, vasos, nervos e até ossos afetados pelo tumor, o que pode resultar em sequelas, dependendo da profundidade da lesão", aponta Sheila Ferreira, oncologista da Oncoclínicas.

Maria Leticia Gobo Silva também ressalta que o "principal objetivo na hora da cirurgia é a preservação do membro ou local acometido. Removendo o tumor por completo, juntamente com uma porção de tecido ao redor, que esteja livre de invasão, associada à radioterapia para o controle local".