Empreendedor de SP precisa de educação e crédito, diz CEO da Preta Hub

O acesso à educação e ao crédito devem ser prioridade nas políticas públicas voltadas aos empreendedores de São Paulo, disse Adriana Barbosa, CEO da Preta Hub, no UOL News desta quinta-feira (10).

No segundo turno da disputa à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) vão investir em propostas para empreendedoresm na tentativa de atrair eleitores dos advers´rio de primeiro turno Tabata Amaral (PSB) e Pablo Marçal (PRTB).

Educação e crédito são fundamentais dentro de uma perspectiva de política pública.

Não dá mais para ficar apenas no campo da intuição. O empreendedor precisa entender o mercado em que está inserido, além de aprimorar sua gestão financeira com uma série de ferramentas contemporâneas.

O governo precisa atuar de forma mais incisiva no acesso ao crédito, não deixando essa questão apenas com a iniciativa privada, especialmente no processo de microcrédito.

O crédito é fundamental hoje, especialmente para o empreendedor negro, que enfrenta barreiras adicionais, como a discriminação racial, e a falta de entendimento dos códigos para fazer a tomada de crédito. - Adriana Barbosa, CEO da Preta Hub

A empresária ressaltou a importância de uma revisão no ambiente regulatório em São Paulo e mapeando áreas de atuação e desafios do empreenedor, para propor políticas públicas adequadas.

O prefeito precisa olhar para a Secretaria de Empreendedorismo e realizar um mapeamento, um diagnóstico completo, para entender o que é o campo do empreendedorismo hoje na cidade.

Esses temas devem estar no centro das discussões dos candidatos à prefeitura, para que políticas adequadas possam ser propostas e implementadas. Adriana Barbosa, CEO da Preta Hub

