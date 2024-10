Nunes tem 51,4%, e Boulos 35,9% no segundo turno, diz pesquisa da Fespsp

O candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) tem 51,4% das intenções de voto, contra 35,9% do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), no segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Paulo, aponta pesquisa da Fespsp (Escola de Sociologia e Política de São Paulo).

O que diz a pesquisa

A projeção é da pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores. A pesquisa entrevistou presencialmente 1.500 pessoas, entre 7 e 9 de outubro; a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, dentro de um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-02679/2004.

Ricardo Nunes: 51,4%

51,4% Guilherme Boulos: 35,9%

35,9% Branco/Nulo/Nenhum: 8%

8% Não sabe/Não respondeu: 4,7%

Pesquisa espontânea

Veja os números quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado.

Ricardo Nunes: 46,9%

46,9% Guilherme Boulos: 33,6%

33,6% Branco/Nulo/Nenhum: 7,4%

7,4% Não sabe/Não respondeu: 10%

10% Outros: 1,8%

Os apoios de Bolsonaro e Lula

Nunes tem variação negativa quando seu nome é associado ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O candidato do MDB oscila dois pontos percentuais para baixo quando o eleitor é informado que ele é apoiado por Bolsonaro. Nesse caso, as intenções de voto do atual prefeito variam de 51% para 49%.

Boulos ganha três pontos percentuais quando o eleitor é informado sobre o apoio do presidente Lula (PT). O psolista sai de 36% para 39% das intenções de voto. Cerca de 7,7% votariam em branco, nulo ou não votaria em nenhum candidato apoiado por Lula e Bolsonaro e 4,7% não souberam ou não responderam.

Lula também leva vantagem sobre Bolsonaro quando apenas seus nomes são apresentados. O apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem peso menor. A maioria, porém, acha que o apoiador não é importante.