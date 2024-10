Crimes contra atletas do Napoli não estão ligados, diz polícia

NÁPOLES, 10 OUT (ANSA) - Embora o momento do Napoli seja positivo dentro dos gramados, alguns jogadores do clube italiano passaram por problemas fora deles, pois foram vítimas da criminalidade no sul do país.

Na atual temporada, pelo menos três membros do plantel liderado por Antonio Conte foram alvos de ações criminosas, acontecimentos que estão causando preocupação dentro da equipe.

O brasileiro David Neres foi quem abriu a série de ocorrências, pois foi alvo de um assalto logo após uma partida.

O zagueiro Juan Jesus, por sua vez, teve o carro depredado e revelou que encontrou, no último mês, cinco rastreadores em seu veículo.

No episódio mais recente, o atacante Matteo Politano teve o carro furtado por bandidos enquanto estava em um restaurante. O experiente jogador já apresentou queixa na polícia.

As autoridades italianas estão investigando os três crimes sofridos pelos napolitanos, mas descartaram que as ações estejam de alguma forma interligadas.

Após uma temporada passada bem abaixo do esperado, o Napoli recuperou o fôlego e lidera a atual edição da Série A, com 16 pontos, dois a mais que a Internazionale. (ANSA).

