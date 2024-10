Comandante do Bope de Goiás morre após sofrer acidente com paraquedas

Do UOL, em São Paulo

O coronel Daniel Moura Sales de Oliveira, comandante do Bope (Batalhão de Operações Especiais) de Goiás, morreu aos 47 anos após sofrer um acidente de paraquedas na terça-feira (8).

O que aconteceu

Militar chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Em nota, o Exército brasileiro afirmou que o acidente ocorreu em Nerópolis, e que o militar foi levado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage Siqueira, mas não resistiu aos ferimentos.

Exército vai investigar causas do acidente. A corporação afirmou que vai instaurar um Inquérito Policial Militar "para apurar as circunstâncias em que ocorreu o acidente". Não foi informado se as apurações já começaram.

Militar tinha quase 30 anos de experiência. Daniel Moura possuía cursos de Comandos e Forças Especiais do Exército Brasileiro, era paraquedista experiente e instrutor do exército na área.

Corporações lamentaram morte. Em publicação nas redes sociais, o Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar de Goiás lamentou o ocorrido e "prestou suas condolências aos familiares e amigos". O Comando das Operações Especiais declarou que lamenta "profundamente a inestimável perda e roga ao Senhor dos Exércitos que conforte a todos, neste momento de pesar".