Com estilo forte e sóbrio, Han Kang é a primeira autora sul-coreana a ganhar o Nobel de Literatura

Han Kang, romancista sul-coreana e ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, conquistou o público com sua ficção delicada, sobre temas muitas vezes trágicos. Ela é a primeira autora da Coreia do Sul a ganhar o Nobel, após ter sido a primeira a receber o prestigioso prêmio britânico Booker Prize, aos 45 anos, em 2016. Kang é publicada no Brasil pela Todavia.

O estilo de escrita de Han Kang possui as qualidades atribuídas à literatura do extremo oriente: imagens fortes com formas sóbrias. "É uma mulher extremamente discreta, de grande elegância. Tem uma prosa que corresponde ao seu refinamento, à sua precisão na literatura", disse Anne Garréta, presidente do prêmio literário francês Médicis, atribuído a Kang em 2023 por "Despedidas impossíveis" (não publicado no Brasil).

Han Kang nasceu em Gwangju, no sul do país, e se mudou para Seul aos nove anos. Seu pai, Han Sung-won, era escritor, e seu irmão Han Dong-rim também escreve. Ambos foram incentivados a desenvolver o gosto pelas artes e pela música, além das letras.

Ela optou por estudar literatura e começou escrevendo poemas, publicados a partir de 1993, que lhe valeram um prêmio do jornal Seoul Shinmun em 1994, e contos reunidos em uma primeira coletânea de ficção publicada em 1995.

Seu livro "A mancha mongol" (não publicado no Brasil) ganhou o Prêmio Yi Sang em 2005, uma das recompensas literárias mais importantes da Coreia do Sul.

Com outras duas histórias, ele forma o tríptico, "A Vegetariana", em 2007, sua obra mais conhecida, que se tornou um sucesso internacional com inúmeras traduções. O livro conta a história de uma mulher que decide deixar de comer carne e as consequências em sua vida.

Universo marcado pelo budismo

De acordo com a sua editora francesa, Le Serpent, "o universo de Han Kang é fortemente marcado pelo budismo, com um temperamento refinado, nômade, contemplativo, próximo de um certo xamanismo".

"Despedidas Impossíveis" (2021) também obteve críticas positivas no mundo inteiro. A obra foi inspirada em sua decisão, em 1996, de deixar tudo para trás para passar quatro meses sozinha numa ilha vulcânica, Jeju, conhecida por suas paisagens deslumbrantes.

A autora descobriu em seu retiro a violenta repressão a um levante comunista em 1948, uma história pouco conhecida. "Eu estava na casa de uma senhora idosa. Um dia, a ajudei a levar um pacote pesado para o correio. Eu estava andando ao lado dela quando paramos em frente a um muro, em um beco. Ela ficou imobilizada e me contou: foi aqui que as pessoas foram baleadas", contou a autora em entrevista ao jornal Le Monde.

"É uma fase oculta da história coreana, que volta para assombrar a memória do país", diz Anne Garréta. "Li este livro há mais de um ano e meio e dele permanece algo, uma atmosfera que habita o leitor por muito tempo. E, o que é muito difícil, essa atmosfera aparece até no texto traduzido", completa.

A escritora também é conhecida por seu engajamento político. Ela foi incluída em uma "lista negra" de quase 10 mil artistas críticos da ex-presidente Park Geun-Hye, que ficou no poder de 2013 a 2017.

