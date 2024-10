Prepare o guarda-chuva: SP e MG receberão chuva durante o fim de semana

Chuvas expressivas voltam a atingir São Paulo e Minas Gerais e o Centro-Oeste do Brasil, trazendo alívio após meses de estiagem. Uma nova frente fria reforça instabilidades e aumenta as chances de temporais.

O que aconteceu

Chuva aumenta em grande parte do Brasil na reta final desta semana e durante o fim de semana. De acordo com os prognósticos da MetSul Meteorologia, chuva continua até o fim de semana.

Parte do Sudeste começa a receber chuvas expressivas após longo período de seca. São Paulo e Minas Gerais, que enfrentavam escassez de chuva desde abril, registrarão volumes significativos nos próximos dias. Belo Horizonte, por exemplo, já acumulou 85 mm de chuva, encerrando uma seca que durou 171 dias.

Atuação de um cavado e a chegada de uma frente fria são responsáveis por essas precipitações. Conforme a Climatempo, "cavado" é o nome utilizado pelos meteorologistas para identificar uma região na atmosfera em que ocorre uma ondulação do fluxo de ventos no sentido horário no Hemisfério Sul. Nessas condições, a área de instabilidade favorece a formação de nuvens de tempestade. Isso, junto com a chegada da frente fria, fez com que a umidade voltasse a atingir as regiões afetadas pelo calor extremo, como São Paulo e Minas Gerais.

Centro-Oeste também vê a volta das chuvas em várias cidades, com acumulados expressivos. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás estão entre os estados mais beneficiados, com volumes acima de 50 mm em muitas áreas. A chuva será irregular, mas essencial para aumentar a umidade do solo após meses de clima excepcionalmente seco, como explica a MetSul Meteorologia.

Na Região Norte, os maiores acumulados de chuva ocorrerão no Amazonas. Rondônia, Roraima, Tocantins e partes do Pará também receberão precipitações significativas, com exceção do Amapá e norte do Pará, onde a chuva será menos intensa.

Chuvas menores

Rio de Janeiro e Espírito Santo devem receber chuvas menores. Embora os volumes sejam mais modestos, a previsão é de que os próximos dias tragam precipitações para grande parte da região, com a chegada de uma nova frente fria reforçando a instabilidade.

Chuvas serão de natureza convectiva, formadas pelo calor e umidade, e podem ser acompanhadas de temporais. Isso significa que pancadas localmente fortes podem trazer raios, granizo e ventos intensos. Esse padrão de instabilidade, típico do verão, deve se manter nos próximos dias tanto no Centro-Oeste quanto no Sudeste.

Nordeste segue com chuvas escassas na maior parte da região. A precipitação estará concentrada na faixa costeira, especialmente entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Algumas áreas do interior da Bahia e Maranhão devem receber chuvas isoladas.

Sul do Brasil enfrentará instabilidade na segunda metade desta semana devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. A chuva atingirá os três estados da região, com os maiores volumes previstos para Santa Catarina e Paraná, onde os acumulados podem ultrapassar 100 mm em algumas áreas. No Rio Grande do Sul, a chuva será mais moderada, concentrando-se em dois momentos: entre hoje e amanhã, com chuvas leves e garoa, e novamente na terça-feira, quando a precipitação deve cobrir grande parte do estado. O tempo tende a melhorar no fim de semana.

O retorno das chuvas em grande parte do país foi confirmado pelo sistema meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). As chuvas são cruciais para quebrar o padrão seco observado nos últimos meses. A agricultura, especialmente, se beneficiará do aumento da umidade no solo, garantindo uma recuperação após o período prolongado de estiagem, explica a MetSul. As chuvas previstas também devem melhorar os níveis de umidade do ar, principalmente em Minas Gerais e São Paulo, onde os efeitos da seca foram mais severos.