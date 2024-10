Chinês e elétrico, Zeekr 001 chega para rivalizar com Porsche e BMW; preços

Marca chinesa de carros elétricos premium pertencente ao grupo Geely, o mesmo de montadoras como Volvo, Lotus e Smart, a Zeekr inicia suas operações no Brasil com o lançamento da perua 0001, cuja pré-venda inicia no site oficial da empresa com duas versões e previsão de entrega das primeiras unidades para novembro.

Nesta fase de lançamento, os preços sugeridos são de R$ 428 mil para a versão Premium e de R$ 475 mil para a configuração topo de linha Flagship.

Os primeiros compradores ganham um ano de garantia adicional, totalizando seis anos de cobertura, mais três anos de internet 5G gratuita e carregador com 22 kW de potência. As condições promocionais são válidas até o fim de 2024. A garantia das baterias sempre é de oito anos.

Em evento realizado na noite desta quinta-feira (10) na capital paulista, Ronaldo Znidarsis, CEO da Zeeker no Brasil, apresentou detalhes do primeiro veículo da companhia em nosso mercado e da rede de concessionários, com dez unidades já nomeadas em sete estados brasileiros (São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná).

De acordo com a Zeeker, que iniciou suas operações em 2021, já opera em mais de 35 países e acumula mais de 340 mil veículos comercializados globalmente, os planos são de concorrer com montadoras premium já estabelecidas, como a "prima" Volvo, além de Porsche, Mercedes-Benz, BMW e Audi - oferecendo nível semelhante de qualidade e desempenho por preços competitivos.

Como é o Zeekr 001

Imagem: Divulgação

Medindo 5,95 m de comprimento, 2,99 m de distância entre-eixos, 1,99 m de largura e 1,56 m de altura, o Zeekr 001 é classificado pela respectiva fabricante como uma "shooting brake", denominação europeia para uma perua de luxo. O porta-malas tem capacidade para 539 litros.

É um carro de grande porte com visual bem ousado, assinado pelo centro de design da Zeekr em Gotemburgo, na Suécia, onde também fica a sede da Volvo - com a qual compartilha várias tecnologias, sobretudo as relacionadas à segurança.

Como em cupês, os vidros laterais não têm moldura.

As duas versões disponibilizadas no Brasil trazem a especificação com maior desempenho, que inclui dois motores, um em cada eixo, totalizando 544 cv de potência. Conforme a Zeekr, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em respeitáveis 3,8 segundos. É performance de carro esportivo.

Autonomia e tempo de recarga

Imagem: Divulgação

Independentemente da configuração escolhida, o 001 trazem baterias com 100 kWh de capacidade - suficiente, de acordo com a fabricante, para autonomia de 580 km no ciclo WLTP (europeu). Na medição do nosso Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualdiade e Tecnologia), o alcance com uma carga completa é de 426 km.

Por falar em recarga, o modelo é compatível com carregadores rápidos de corrente contínua com até 200 kW de potência. Plugado a um equipamento com essa especificação, a Zeekr afirma que as baterias do 001 são recarregadas até 80% da respectiva capacidade em menos do que 30 minutos.

Imagem: Divulgação

A shooting brake de origem chinesa traz, dentre outros recursos, sete modos de condução, som premium da Yamaha e sistema completo de assistências à condução, composto por 12 câmeras externas e 12 radares, oferecendo recursos de condução semiautônoma como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, centralização ativa do veículo entre as faixas, alerta de colisão e frenagem automática de emergência frontal, traseira e lateral.

Além disso, o 001 é avaliado com nota máxima (cinco estrelas) nos testes de colisão do Euro NCAP, instituto de segurança viária europeu.

Imagem: Divulgação

A versão de topo conta com suspensão adaptativa com amortecimento a ar e as duas configurações vêm com painel de instrumentos digital de 8,8 polegadas, head-up display, que projeta informações de condução no para-brisa, e central multimídia de 15,4 polegadas, por meio da qual é possível controlar a maior parte das funções do veículo.

Além da cabine ampla, o acabamento interno chama a atenção, com design minimalista e revestimento de materiais como camurça e couro. O sistema de climatização tem três nonas de temperatura. A abertura das portas se dá por meio de cartão NFC, aqueles de aproximação semelhantes a cartões de crédito, também utilizados por montadoras como Volvo e Tesla.

Imagem: Divulgação

As duas versões vêm de série com rodas de liga leve de 22 polegadas, cada uma com um desenho exclusivo, e teto solar panorâmico.

Em relação ao 001 Premium, a configuração Flagship acrescenta pintura laranja bitom, com teto preto, opção de cor interior exclusiva, suspensão a ar adaptativa, bancos com massagem, aquecimento e ventilação, tela traseira de 5,7 polegadas, e fechamento das portas "e-latch": basta encostá-las que o veículo completa a operação sozinho.

Imagem: Divulgação

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.