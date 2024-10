CEOs italianos mostram otimismo sobre indústria naval no Brasil

RIO DE JANEIRO, 10 OUT (ANSA) - Durante visita ao complexo industrial do Porto de Suape, no Brasil, os diretores executivos dos grupos Fincantieri e Vard, Pierroberto Folgiero e Alberto Maestrini, respectivamente, e o CEO da Piemonte Holding, Alessandro Lombardi, discutiram o desenvolvimento da indústria naval brasileira, demonstrando entusiasmo com o futuro do setor no país sul-americano.

A visita dos executivos teve como principal objetivo fortalecer os esforços para revitalizar a indústria naval do país, uma iniciativa promovida pelo governo federal.

Em agosto, o Congresso do Brasil aprovou uma medida provisória que estabelece incentivos fiscais e econômicos para os setores naval e petrolífero.

Por exemplo, a disposição permite a depreciação acelerada para empresas que fabricarem ou adquirirem novos navios-tanque produzidos até 31 de dezembro de 2026 em estaleiros brasileiros e utilizados no transporte de cabotagem de petróleo e seus derivados a partir de 1º de janeiro de 2027.

Um dos destaques da visita de Folgiero e Maestrini foi o Estaleiro Vard Promar, pertencente ao grupo Fincantieri, que é uma das mais modernas instalações de construção naval da América do Sul.

Construído em 2013, o estaleiro possui instalação totalmente integrada, que permite a realização de todo o processo de construção naval, e é especializado na fabricação de embarcações complexas, como OSVs - navios de apoio offshore -, e transportadores de gás. (ANSA).

