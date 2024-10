'Superbacana', diz Nunes após pesquisas; Boulos ainda vê 'cenário aberto'

Do UOL, em São Paulo

O candidato à reeleição para Prefeitura de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) comemorou o resultado do Datafolha divulgado nesta quinta-feira (10) e classificou como "superbacana" a transferência de votos dos eleitores de Pablo Marçal (PRTB) para ele. Já a campanha de Guilherme Boulos (PSOL) afirma que o "cenário eleitoral está aberto".

O que aconteceu

Nunes agradeceu a população pelo resultado da pesquisa e disse que sua candidatura representa o "equilíbrio". O emedebista tem tentado colar a pecha de radical no adversário. "Sabemos que tem muita coisa para fazer, mas a população está reconhecendo tudo aquilo que a gente fez", disse.

O candidato à reeleição também comemorou os votos dos eleitores do ex-coach. "Até fiz um reconhecimento de que foi um tema [empreendedorismo] que ele trouxe para campanha e que eu reconheço que precisa falar, trazer mais essas questões", disse Nunes.

Datafolha mostrou que o emedebista herda 84% dos votos do candidato do PRTB. Outros 4% vão para seu adversário, Boulos. Já entre o eleitorado da candidata Tabata Amaral (PSB), 50% vai para o psolista e 33% para o atual prefeito. O instituto ouviu 1.204 pessoas de mais de 16 anos entre os dias 8 e 9 de outubro.

Aliados de Boulos afirmaram ao UOL que o resultado do Datafolha divulgado hoje era esperado. O psolista apareceu com 33% das intenções de voto contra 55% de Nunes. O desempenho de Boulos nessa primeira rodada após o primeiro turno é pior que o cenário em 2020 — naquele Datafolha, Bruno Covas aparecia com 48% contra 35% de Boulos.

Interlocutores avaliam que a campanha para a reta final começa de fato a partir de amanhã, com a propaganda eleitoral na TV e rádio. As agendas de rua e na periferia serão intensificadas também, segundo eles. Em nota, a equipe cita o dado de que 31% das pessoas que pensam em votar em Nunes acham que ele é o candidato ideal — enquanto Boulos tem 56% nesse índice.

Equipe do psolista também cita números da Paraná Pesquisas divulgada hoje. Na pesquisa espontânea, quando não é apresentada uma lista previamente aos eleitores, a diferente entre ele e Nunes é de seis pontos percentuais. "Boulos foi o único que cresceu fora da margem de erro em comparação a última pesquisa do primeiro turno", diz nota da campanha se referindo a pesquisa estimulada.

A partir de amanhã os candidatos terão cinco minutos cada no programa eleitoral na TV e rádio. Além disso, eles terão entre 30 e 60 segundos de inserções espalhados pela programação.