Radical, Brunini performa 'lado fofo' para vencer petista em Cuiabá

Quem acompanha, por ossos do ofício ou curiosidade mórbida, o dia a dia da Câmara provavelmente se assustou ao ver na TV, desde 2023, um novato com pinta de vilão de HQ que chama todo mundo para a briga lá fora.

Eleito deputado em 2022 com 87.072 votos (o segundo mais votado) em Mato Grosso, Abílio Brunini (PL) nunca se esforçou muito para afastar o estereótipo de encrenqueiro pouco afeito aos estudos.

A fama precedia o rosto — ao menos no plano nacional.

Antes de tomar posse, ele já tinha causado espanto ao culpar, em entrevista para um podcast, a mãe e o Estatuto da Criança e do Adolescente por um caso de estupro de vulnerável envolvendo uma criança de 11 anos. "O que essas crianças assistiam para poder fazer (sexo)?", questionou, deixando a entender que se alguém oferecesse alfafa naquele momento ele talvez só desconfiasse que faltava sal.

No plenário, Brunini já passou pano para invasores das sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, mentiu sobre uma suposta ação ordeira de golpistas e tumultuou diversas sessões da CPI para investigar os atos antidemocráticos — sempre com um sorriso no rosto de menino que está prestes a ser mandado para fora da aula. Em setembro do ano passado, ele realmente foi expulso de uma sessão da CPMI do Golpe de tanto interromper a fala dos colegas. Até o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), perdeu a paciência.

O deputado bolsonarista se tornou o símbolo da bancada da lacração, junto com Nikolas Ferreira, do PL de Minas, e grande elenco, filmando, provocando colegas, fazendo gestos supremacistas (já fez o símbolo do White Power com os dedos, por exemplo) e produzindo frases preconceituosas. Chegou a ser investigado pelo Conselho de Ética da Câmara por sugerir que a colega Erika Hilton (PSOL-SP) "ofereceria os seus serviços" fora da Casa.

Pois é com este currículo que o hoje candidato a prefeito de Cuiabá pelo PL chega como favorito para vencer o médico Lúdio Cabral, do PT, na disputa pelo segundo turno da capital mato-grossense. Cuiabá é uma das duas capitais em que candidatos do PT e do PL se enfrentam diretamente — a outra é Fortaleza.

Brunini obteve 39,6% dos votos válidos na primeira fase da disputa. Um feito, mesmo em uma cidade que deu a Jair Bolsonaro (PL) 61,5% dos votos no segundo turno contra Lula (PT) em 2022. O adversário de Brunini conquistou 28,3% dos eleitores cuiabanos no domingo.

Brunini chegou até aqui na campanha com duas estratégias mais ou menos claras. Saiu de cena o deputado incendiário e entrou a versão paizão, sorridente, que não chama ninguém para a briga e diz que ama a família e é temente a Deus. Nas entrelinhas a mensagem é que os brutos também amam.

Outro ponto é a tentativa de neutralizar as críticas. Ele ressignificou a trollagem de adversários que comparavam a sua calvície brilhante com personagens como Gru, de "Meu Malvado Favorito", Kuririn, de "Dragon Ball", Tio Chico, da "Família Adams", e Shrek.

Na campanha, costuma responder a acusações de que não bate bem dos pinos dizendo que é louco, sim, mas por Cuiabá. E que um adjetivo os adversários não podem usar contra ele: o de corrupto.

As suspeitas de ter contratado funcionários fantasmas, inclusive sua madrasta, em seus gabinetes não permitem sustentar o slogan por muito tempo.

Mas foram acusações de corrupção maiores que pesaram contra adversários como Eduardo Botelho (União Brasil), que concorreu com o apoio do governador Mauro Mendes (União Brasil) e, mesmo favorito, sequer passou de fase.

Dessa forma sobraram na pista o deputado extremista e o médico petista que tenta a sorte no coração do Centro-oeste, hoje a base do bolsonarismo.

Deputado estadual, Lúdio Cabral garantiu apoio de um terço dos eleitores com um estilo low profile, falas em tom professoral, e praticamente escondendo o apoio de Lula ou evitando qualquer símbolo ou referência ao PT.

No guarda-roupa ele ostenta, em vez do vermelho do partido, apenas camisas claras, brancas, azuis ou roxas, e um discurso de que pretende governar para todos.

Fala também sobre fé, família e até horóscopo —no Instagram ele publicou uma sequência de carrosséis sobre por que é o melhor candidato para cada signo. "O escorpiano é o tipo de eleitor de Lúdio que vai conquistar votos um a um", diz a postagem, cheia de cores e trocadilhos.

Também não perde a chance de aparecer ao lado da jornalista Rafaela Fávaro, filha do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e candidata a vice na chapa pelo PSD.

As redes sociais do candidato petista são as principais frentes de batalha para se esgueirar das tentativas de Abílio de levar a conversa para o campo da guerra moral e cultural.

Antes do primeiro turno, Lúdio precisou gravar um vídeo, ao lado da companheira, dizendo-se cristão e negando que trate de temas como "ideologia de gênero" no seu plano de governo ou "qualquer assunto que o Abílio usa para colocar medo nas pessoas."

Isso tudo em uma campanha que deveria ficar nos problemas de uma cidade de 651 mil habitantes.

Com Abílio em campo, vai ser este o tom do confronto até 27 de outubro. Ou até o fim do mandato. Vença quem vencer.