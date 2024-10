Brasil vence Chile de virada (2-1) em Santiago pela 9ª rodada das Eliminatórias

O Brasil sofreu até o fim, mas venceu o Chile de virada por 2 a 1 nesta quinta-feira (10), em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

'La Roja' abriu o placar logo aos 2 minutos com uma cabeçada do atacante Eduardo Vargas, após um bom cruzamento de Felipe Loyola.

A seleção brasileira virou com gols de dois jogadores do Botafogo: uma cabeçada do atacante Igor Jesus nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2) e um chute de Luiz Henrique quase no fim do jogo (89').

Com 13 pontos, o Brasil subiu para a quarta colocação nas Eliminatórias. Já o Chile acumula cinco pontos e é o penúltimo entre as dez seleções.

"As derrotas sempre doem (...) as datas passam, nos obriga a exigir mais de nós mesmos, a somar três de cada vez, que é um primeiro objetivo que temos", lamentou o técnico do Chile, Ricardo Gareca, que só sofreu derrotas nas Eliminatórias no comando da 'Roja'.

A seleção brasileira encerrou assim uma sequência negativa de quatro derrotas em cinco partidas, mas seu jogo voltou a deixar as mesmas dúvidas. O time só deu três chutes a gol nos 90 minutos.

"Daqui a dois anos teremos um time muito forte. Mas teremos que passar por algumas dificuldades até lá", disse Dorival Junior após a vitória.

"Temos que ter um pouco de paciência", respondeu o técnico brasileiro sobre as críticas.

Apesar da irregularidade, é muito difícil a seleção pentacampeã mundial não se classificar para a Copa de 2026: são seis vagas diretas e uma repescagem para o sétimo, entre dez seleções.

O Brasil receberá o Peru no dia 15 de outubro enquanto o Chile terá que jogar horas antes fora de casa contra a Colômbia pela décima rodada das Eliminatórias.

- Pressão chilena -

A seleção brasileira foi surpreendida pela pressão intensa que o Chile exerceu desde o primeiro minuto, e que continuou mesmo após o gol de Vargas.

Embora os jogadores comandados por Dorival Junior controlassem a posse de bola, faltou criatividade para superar a sólida defesa que o Chile montou no meio de campo e na retaguarda.

Quando a 'Roja' não conseguia recuperar a bola para jogar, a defesa afastava rapidamente o perigo de gol.

Mas quando o primeiro tempo estava acabando, veio o empate.

Enquanto o Chile pedia um pênalti, o Brasil partiu no contra-ataque. Após uma bela jogada de Savinho seguida por um cruzamento o estreante Igor Jesus superou o goleiro chileno desviando de cabeça nos acréscimos da primeira etapa (45'+2).

- Dúvidas persistem -

O questionado Dorival Junior evitou especulações no segundo tempo e colocou dois novos jogadores em campo. Ele tirou Lucas Paquetá e André para a entrada de Bruno Guimarães e Gerson.

Se o Chile já havia tido dificuldades para superar o meio-campo nos últimos minutos do primeiro tempo, o domínio brasileiro ficou mais evidente na segunda etapa.

Mas apesar do teórico poder ofensivo do Brasil, com atacantes nos melhores times do mundo, eles não fizeram a diferença.

Nem Raphinha, Rodrygo, Endrick e Martinelli, estes dois últimos que entraram no segundo tempo, conseguiram furar a sólida defesa chilena.

A seleção brasileira teve que esperar até o final do jogo para completar a virada, graças a um belo chute do jovem atacante do Botafogo, Luiz Henrique.

Embora a vitória dê uma trégua às críticas, as dúvidas que cercam a seleção brasileira de Dorival Junior não foram dissipadas.

Já o Chile, apesar da melhora em seu jogo, afunda cada vez mais na classificação, podendo até terminar em último caso o Peru vença em casa o duelo contra o Uruguai nesta sexta-feira.

--- Jogos da 9ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026:

- Quinta-feira:

Bolívia - Colômbia 1 - 0

Equador - Paraguai 0 - 0

Venezuela - Argentina 1 - 1

Chile - Brasil 1 - 2

- Sexta-feira:

(22h30) Peru - Uruguai

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Argentina 19 9 6 1 2 13 5 8

2. Colômbia 16 9 4 4 1 9 6 3

3. Uruguai 15 8 4 3 1 13 5 8

4. Brasil 13 9 4 1 4 11 9 2

5. Equador 12 9 4 3 2 6 4 2

6. Bolívia 12 9 4 0 5 11 15 -4

7. Venezuela 11 9 2 5 2 7 8 -1

8. Paraguai 10 9 2 4 3 2 3 -1

9. Chile 5 9 1 2 6 5 14 -9

10. Peru 3 8 0 3 5 2 10 -8

./bds/axl/cl/aam

© Agence France-Presse