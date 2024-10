Boulos mira eleitor de Marçal com Uber fora do rodízio e empreendedorismo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) fez acenos na manhã desta quinta-feira (10) aos eleitores de Pablo Marçal (PRTB), derrotado em primeiro turno na disputa municipal.

O que aconteceu

Boulos fez propostas para motoristas de Uber, taxistas e entregadores de aplicativo. O discurso do ex-coach ligado ao empreendedorismo aproximou esse eleitorado de Marçal, que, segundo a campanha do psolista, não necessariamente tem um voto ideológico e por isso poderia votar em Boulos no segundo turno, no próximo dia 27.

Com o foco no empreendedorismo, o psolista também incluiu propostas da candidata Tabata Amaral (PSB). Uma delas pretende criar parques tecnológicos na zona leste, que teria a presença de empresas e universidades. Tabata declarou voto no psolista no segundo turno.

Boulos tem dito que vai dialogar com todos os eleitores e que aqueles que escolheram Marçal "votaram pela mudança". O candidato do PSOL tem apostado no discurso de que 70% dos paulistanos votaram contra a reeleição de Ricardo Nunes (MDB).

Durante o debate de CBN/O Globo/Valor, ele prometeu, se eleito, acabar com o rodízio para os carros de aplicativo. Boulos também propôs facilitar transferência de alvará e uso de publicidade nos táxis. O candidato também reforçou a promessa de construir centros de apoio para entregadores.

Boulos também assumiu o compromisso de incluir a proposta de Marçal sobre escolas olímpicas. "O conceito de integrar o esporte com as escolas municipais, como uma oportunidade para o jovem, o adolescente, ver o esporte como algo que dá um caminho de vida", disse. O ex-coach havia prometido entregar mil escolas nesse formato, se fosse eleito.

Questionado sobre Boulos incorporar este proposta, Marçal disse que, "infelizmente", o candidato do PSOL vai vencer as eleições. "Infelizmente o Boules (sic) vai vencer a eleição por causa da arrogância do Tarcísio e do Nunes", disse o ex-coach à colunista do UOL Raquel Landim, usando um apelido pejorativo com o qual costumava atacar o rival no primeiro turno.

A entrevista, na verdade, seria um debate com Nunes, mas o atual prefeito não compareceu. Por isso, o encontro se transformou em uma sabatina com o psolista, que chegou a fazer duas perguntas para a cadeira vazia do adversário.

Boulos negou ter adotado um tom mais agressivo no segundo turno para acenar aos eleitores de Marçal. O deputado federal respondeu que tem sido apenas firme. "Onde você e algumas pessoas talvez vejam estridência e radicalismo, eu vejo firmeza", declarou.

Muitas dessas pessoas [eleitores de Marçal] votaram pelo sentimento de não estarem representados na política. Muitas dessas pessoas votaram por olhar para a política e, às vezes, ver pessoas que só aparecem lá de quatro em quatro anos, para poder fazer promessinha, que estão na política só para ganhar dinheiro e manter privilégios. Eu entendo a indignação de você, que votou no Marçal, com esse cenário.

Guilherme Boulos (PSOL), em entrevista à CBN

Quais são as propostas

Boulos promete acabar com o rodízio para carros de aplicativo na cidade. A medida é aplicada há mais de 20 anos para reduzir o volume de veículos e melhorar o trânsito durante a semana. O candidato propõe liberar o rodízio para quem tem nisso sua única fonte de renda.

O psolista também propôs agilizar os processos de transferência de alvará para atividade e liberar o uso de publicidade no vidro de trás dos táxis. "É uma renda a mais para o taxista. Isso não fere a Lei Cidade Limpa, é plenamente possível e hoje não está liberado", disse.

Reforço na promessa de centros para entregadores. Desde o primeiro turno, Boulos tem prometido que vai criar, caso eleito, um centro de apoio para motoboys em cada um dos 96 distritos da cidades. Estes centros, segundo ele, terão banheiro, cozinha, local para recarga de celular e outras facilidades para os entregadores que circulam pela cidade.

Criação do projeto de empreendedorismo "Acredita, mulher". Boulos propõe implantar programa semelhante ao "Acredita no Primeiro Passo", lançado pelo governo federal, que vai oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas para empreendedores. A promessa do psolista é criar uma iniciativa voltada especificamente para "donas de salão de beleza, salgadeiras, boleiras" e donas de outros pequenos negócios na capital paulista.