Bolsa sobe e dólar cai após petróleo voltar a subir

A Bolsa de Valores de São Paulo abriu esta quinta-feira (10) em alta de 0,23%, com o Ibovespa indo a 130.256 pontos. O mercado está de olho no preço do petróleo. Também repercute o aumento da inflação nos Estados Unidos de 0,2% em setembro, mais alta que o esperado; a taxa anual foi a 2,4%.

O dólar começa o dia em queda de 0,23%, indo a R$ 5,574. O dólar turismo era negociado a R$ 5,79.

O que está acontecendo?

Os preços do petróleo voltaram a subir nesta quinta-feira, sustentados por potenciais interrupções no fornecimento no Oriente Médio. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que a retaliação contra o Irã por seu ataque com mísseis será letal, precisa e surpreendente, em um vídeo publicado na mídia israelense na quarta (9).

Os futuros do petróleo Brent e West Texas Intermediate (WTI) subiam cerca de 1,90% nesta manhã. O cobre e minério de ferro operam estáveis, aguardando o possível anúncio de medidas econômicas da China no sábado.

EUA

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,2% em setembro. A inflação oficial americana anual aumentou 2,4%. colocando a taxa de inflação anual em 2,4%. Ambas as leituras ficaram 0,1 ponto percentual acima das estimativas do mercado. Excluindo alimentos e energia, os preços básicos aumentaram 0,3% no mês, colocando a taxa anual em 3,3%, também acima da previsão.

Por que isso é importante?

O CPI é o principal dado que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) leva em consideração para definir os juros. Com os preços em alta, sobem as apostas de que o Fed deixe de fazer cortes — ou faça uma baixa pequena, de 0,25 ponto.

Isso é ruim para o Brasil, uma vez que os investidores saem das Bolsas de mercados emergentes para aplicar nas taxas americanas. Em vez de se arriscar no mercado de renda variável aqui, eles ficam no Tesouro Americano. Assim, o Brasil deixa de receber capital estrangeiro. E o real perde valor.